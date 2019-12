Huawei : l’accord entre l’Amérique et la Chine ne change rien… pour le moment

Le gouvernement Trump et la Chine sont en passe de signer un nouvel accord, faisant que les deux pays vont alléger leurs taxes commerciales. Cependant, Huawei n'est toujours pas dans la balance.

Cela fait des mois que l’Amérique du Nord et la Chine sont en lutte sur les taxes commerciales appliquées sur leurs échanges commerciaux. Une lutte qui a directement impacté Huawei, qui a intégré l’Entity List du gouvernement américain ce qui l’empêche d’interagir avec les entreprises américaines.

Les relations entre les deux pays ont toujours été tendues, mais il s’agissait là d’une lutte sans précédent. Cependant, une relaxe a été annoncée en attendant la signature d’un véritable accord.

Comme le rapporte France TV Info, les États-unis et la Chine ont enfin trouvé un accord préliminaire qui a été annoncé le vendredi 13 décembre. Donald Trump s’est par ailleurs fendu d’un nouveau message le concernant sur son compte Twitter, comme il en a l’habitude.

…..The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019