Huawei P40, batteries révolutionnaires et Xiaomi Mi 10 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 19 décembre 2019 : OnLeaks révèle le design des Huawei P40 et P40 Pro, IBM invente des batteries plus efficaces et plus écologiques, et un responsable de Xiaomi dévoile une fenêtre de sortie pour le Mi 10. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Huawei P40 et P40 Pro : voici un premier aperçu des smartphones

OnLeaks nous donne un premier aperçu des Huawei P40 et P40 Pro. On y voit un écran très particulier, avec les 4 bords incurvés.

Une batterie plus écologique sans métaux lourds, la nouvelle découverte d’IBM

IBM indique avoir trouvé un moyen de concevoir une batterie dépourvue de métaux lourds. Une découverte qui pourrait représenter une grande avancée technologique, écologique et sociale.

Xiaomi Mi 10 : la date de sortie se précise

Un officiel de Xiaomi a confirmé que le flagship de la marque, le Mi 10, est prévu pour le premier trimestre 2020.