Samsung Galaxy S20+, faille sur Windows 10 et notifications Play Store – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 15 janvier 2020 : plus d'infos sur le Samsung Galaxy S20+, une faille de sécurité sur Windows 10 impliquant la NSA et la disparition de certaines notifications du Play Store.

Samsung Galaxy S20+ : écran 120 Hz, capteur ultrasonique, batterie et RAM, la fuite des caractéristiques continue

Le Samsung Galaxy S20+ continue de révéler ses caractéristiques au compte-goutte à travers la fuite d’un prototype. Cette fois on en apprend plus sur son écran et ses caractéristiques internes.

Windows 10 : une faille de sécurité si grosse que la NSA a dû s’en mêler pour la corriger

Windows 10 était sujet à une grosse faille de sécurité, au point où cela a alerté les équipes de la NSA qui ont dû signaler le problème à Microsoft.

Le Play Store abandonne les notifications de mise à jour d’applications

Vous n’avez plus de notifications pour les mises à jour de vos applications ? C’est parfaitement normal : Google a décidé de les rendre totalement transparentes.