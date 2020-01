Nouveaux émojis, Huawei ne veut plus du Google et Xiaomi brise nos rêves – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 30 janvier 2020 : . Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Les émojis de 2020 ont été officialisés

Comme chaque année, le Consortium Unicode a dévoilé les nouveaux émojis qui arriveront dans le courant 2020. Ceux-ci devraient être disponibles sur Android 11 et iOS 14 et comprennent de nouveaux animaux, plus de nourriture et toujours plus de diversité.

Huawei et Google, c’est terminé

Huawei ne peut plus proposer les services Google sur ses smartphones. Pourtant, après ce coup dur, la firme de Shenzhen affirme qu’elle ne proposerait plus les Google Mobile Services, même si l’embargo était terminé. La raison est simple : Huawei ne veut plus être dépendant, et cela peut se comprendre…

Les caméras sous l’écran ? Pas pour 2020 selon Xiaomi

Malgré des teasers laissant espérer la sortie d’un smartphone avec un appareil photo sous l’écran, Xiaomi indique que cette technologie n’arrivera pas de sitôt. En effet, cela empêche encore trop la lumière de passer pour réussir à prendre de belles photos. Dommage.

Le bon plan du jour

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est déjà en promotion et passe de 609 à 579 euros.