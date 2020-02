Le prix du Mi 10, le prototype du Z Flip et le Huawei Mate X2 – Tech’spresso

La charge sans-fil s'est popularisée sur les smartphones haut de gamme ces dernières années. Pratique, plus rapide qu'auparavant et universelle, la technologie Qi a le vent en poupe. Quel est le meilleur chargeur sans fil pour un son iPhone, son Samsung Galaxy S10 et bien d'autres terminaux ? Retrouvez notre sélection complète.

Voici le Samsung Galaxy Z Flip

Après les rendus de presse, les photos et les informations volées sur le Samsung Galaxy Z Flip, une prise en main vidéo du smartphone pliable a été publiée ce week-end sur les réseaux sociaux. On y voit le mécanisme en action, ainsi que son petit écran sur la coque.

Le prix des Xiaomi Mi 10 s’envole

Selon les dernières rumeurs, le prix des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro pourrait avoisiner les 800 euros. Un tarif bien plus élevé que pour les Mi 9 de l’année dernière qui tournait aux alentours de 500 euros. Cette hausse de prix devrait néanmoins accompagner une hausse de qualité pour améliorer l’image de marque du géant chinois.

Le design du Huawei Mate X2 ?

Un brevet supposément déposé par Huawei laisserait entrevoir le design potentiel du Huawei Mate X2. Il semblerait néanmoins que la pliure se fasse vers l’intérieur, comme le Galaxy Fold, et non vers l’extérieur, comme le premier modèle. Rien n’a encore été confirmé pour le moment néanmoins.

Qui pour prendre la place de Huawei ? Notre vidéo

Le bon plan du jour

Avec la sortie du Galaxy A71, le Samsung Galaxy A70 a baissé de prix et se trouve désormais au même prix que le Galaxy A40 à sa sortie.