Le Samsung Galaxy A70 coûte le même prix que le A40 à sa sortie, à 10 euros près

Le Samsung Galaxy A70 est un bon élève du milieu de gamme, surtout à ce prix. Au lieu de 409 euros, on le trouve aujourd'hui à 269 euros sur Rakuten grâce au code promo CR20, soit seulement 10 euros de plus que le prix du Galaxy A40 à son lancement.

Oui, les prochains modèles de la gamme Galaxy A commencent déjà à faire parler d’eux, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut arrêter de parler des anciens modèles, surtout quand ils profitent d’aussi belles réductions que celle-ci. Le Samsung Galaxy A70 coûte aujourd’hui le même prix que le Galaxy A40, à 10 euros près.

En bref

Une large dalle Super AMOLED

Des performances au-dessus du Galaxy A50

Une autonomie exemplaire avec sa batterie de 4 500 mAh

Au lieu de 409 euros, le Samsung Galaxy A70 est affiché à 289 euros sur Rakuten, puis passe à 269 euros grâce au code promo CR20. Cela représente une économie de 140 euros sur son prix d’origine.

En savoir plus 👇

Si le Samsung Galaxy A70 propose le même design soigné et agréable en main que la majorité des smartphones de la gamme A, il a néanmoins une particularité importante : une dalle Super AMOLED qui propose une large diagonale de 6,7 pouces. Pour avoir un ordre d’idée, il possède grosso modo le même gabarit que l’imposant OnePlus 7 Pro. Cette taille d’écran est alors idéale pour dévorer du contenu en tout genre. Seul problème : il est difficilement manipulable à une seule main, même si l’interface One UI aide beaucoup sur ce type de format. Sous la dalle se cache par ailleurs un capteur d’empreintes plutôt efficace.

Contrairement au Galaxy A50 qui embarque un SoC Exynos 9610 et 4 Go de mémoire vive, ce modèle grand format est plus performant grâce à l’intégration de la puce Snapdragon 675 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide, cette configuration permet également des lire quelques jeux 3D — dont Fortnite mobile — même s’il ne faut pas espérer jouer dans les meilleures conditions graphiques.

Dans l’ensemble, son module triple capteurs de 32 + 8 + 5 mégapixels apporte une polyvalence appréciable, en passant par l’ultra grand-angle et le mode portrait, par exemple. En revanche, il n’atteint pas la qualité d’un Pixel 3a vendu quasi au même prix. Cependant, là où le smartphone coréen va exploser le smartphone de Google est au niveau de l’autonomie. Avec sa batterie de 4 500 mAh (contre 3 000 pour son concurrent américain), il peut facilement tenir 2 journées entières avant d’afficher un 0 %.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A70.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans