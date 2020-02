Prix de la PS5, site officiel d’Android 11 et recette d’emoji sur Gboard – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 14 février : le prix élevé attendu pour la PS5, les nouveautés d'Android 11 dévoilées et Google Gboard qui vous permet de créer vos emojis. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

PS5 : le prix de la PlayStation 5 serait trop élevé pour Sony

Alors que la PS4 avait été lancée à 400 euros, le tarif pourrait être nettement plus élevé sur la PS5. D’après les informations de l’agence Bloomberg, le prix des composants de la console à lui seul serait de 450 euros. On peut donc s’attendre à un prix final encore plus élevé pour la console next gen de Sony.

Android 11 : les nouveautés évoquées par le site officiel publié par erreur

Par erreur, Google a mis en ligne sur le site officiel d’Android les principales nouveautés prévues pour Android 11, la prochaine version de son système d’exploitation. Des nouveautés qui misent notamment sur la protection de la vie privée et les smartphones pliables.

Google Gboard : fusionnez deux émojis pour en créer un nouveau

Le clavier Gboard de Google sur Android permet désormais aux utilisateurs de créer leurs propres émojis. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de fusionner deux emojis et le clavier va en proposer un nouveau.