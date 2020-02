Android 11 disponible en preview, Oppo et OnePlus ne feront pas de SoC et Microsoft lance son application Office – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 19 février : Google a lancé la première developer preview d'Android 11, Oppo et OnePlus ne comptent pas faire leurs propres SoC et Microsoft lance Office sur smartphones. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Android 11 est disponible en developer preview

Google a dévoilé ce mardi la toute première developer preview d’Android 11, la prochaine mise à jour majeure de son système mobile. Au cœur des nouveautés, de nouvelles fonctions liées à la sécurité et la vie privée, de nouvelles gestions liées à la 5G ou à l’autonomie. On retrouve également d’autres améliorations, comme l’intégration d’un enregistreur d’écran natif par exemple.

Non, Oppo et OnePlus ne se débarrassent pas des Snapdragon de Qualcomm

On a pu lire ces derniers jours une information selon laquelle Oppo et Oneplus souhaiteraient concevoir leurs propres SoCs pour concurrencer les Snapdragon de Qualcomm. Il n’en est en fait rien et il s’agit finalement d’épauler le fournisseur américain à l’aide de co-processeurs.

Microsoft Office : une refonte de l’application qui donne envie de bosser

Microsoft a lancé officiellement sa nouvelle application Office. Disponible gratuitement sur iOS et Android, elle intègre la suite Word, Excel et Powerpoint et regorge de fonctionnalités pratiques et bien pensées au quotidien.

