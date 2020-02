Android 11 intègre enfin un enregistreur d’écran natif

L'une des nouveautés d'Android 11 était très attendue : l'enregistreur d'écran est enfin là !

Enfin ! Android 11 est disponible (en Developer Preview) et les nouveautés semblent essentiellement internes au système plus qu’esthétiques et fonctionnelles. Google a mis l’accent sur les innovations techniques, la vie privée, la sécurité et la compatibilité afin d’améliorer son système, mais les nouvelles fonctionnalités devraient plutôt arriver dans les prochaines mises à jour, entre maintenant et mai.

Il est néanmoins un changement notable que l’on attendait avec impatience : l’enregistrement vidéo de l’écran. Déjà disponible par le biais d’applications tierces ainsi que chez plusieurs constructeurs, la possibilité d’enregistrer son écran n’était toujours pas présente nativement dans Android, et ce malgré l’existence de cette option dans les bêta d’Android 10.

Enfin donc, avec Android 11, il est possible de capturer facilement une vidéo de son écran sur les Pixel. Pour cela, il suffit de cliquer sur la tuile intitulée « enregistrement de l’écran » et représentée par une petite caméra dans les paramètres rapides. Un message d’alerte s’affiche alors pour vous prévenir que l’enregistrement aura alors accès à tout le contenu inscrit à l’écran, y compris des mots de passe, des messages privés ou des coordonnées bancaires.

Une fois l’avertissement accepté, la capture vidéo débute et peut être gérée depuis une notification.

Google était très en retard sur ses partenaires concernant cette fonctionnalité pourtant très prisée d’un grand nombre d’utilisateurs. C’est donc clairement une bonne chose qu’elle soit enfin disponible sur Android 11, même si elle ne semble pas encore parfaite pour le moment puisque lors de notre essai la notification permettant de gérer l’enregistrement a disparu lors de notre capture d’écran, obligeant à retourner dans les paramètres rapides pour stopper l’enregistrement.

Heureusement, il reste encore 6 mises à jour pour corriger ce genre de problèmes.