Android 11 : encore 6 mises à jour avant la sortie définitive

Google a publié son planning de mises à jour d'Android 11 d'ici au déploiement de la version définitive. Il y aura 6 mises à jour d'ici le troisième trimestre 2020.

Android 11 est en avance ! C’est la surprise du jour, alors que l’on ne l’attendait pas avant le mois prochain, la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation de Google a été mise en ligne. Il ne s’agit néanmoins que de la version Developer Preview (DP) pour le moment, censée permettre aux développeurs de prendre de l’avance et adapter leurs applications aux nouveautés.

La version finale d’Android 11 n’arrivera quant à elle qu’au troisième trimestre 2020, mais celle que l’on connait sous le nom de « DP1 » pour le moment aura droit à plusieurs mises à jour d’ici là, avec chaque fois son lot d’améliorations, et parfois même de nouveautés. Google a d’ores et déjà annoncé six mises à jour divisées en trois catégories :

La première Developer Preview est disponible et aura droit à deux autres mises à jour, en mars et en mai, apportant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations générales du système en fonction des retours des développeurs. En mai, lors de la Google I/O, Google lancera la bêta d’Android 11, avec la possibilité de recevoir les mises à jour en OTA (directement sur le smartphone).

Pour aller plus loin

Android 11 : comment télécharger et installer cette mise à jour sur votre smartphone

En juin, la bêta 2 d’Android 11 sera considérée comme « stable » et aucune nouvelle fonctionnalité ne sera plus ajoutée à partir de ce moment. Enfin la version finale arrivera au troisième trimestre de l’année.

Google a l’air de souhaiter une version particulièrement stable cette année, ce qui explique que cette première version d’Android 11 est arrivée plus tôt qu’à l’accoutumée, permettant ainsi aux développeurs de passer plus de temps à la déboguer.