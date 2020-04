Manette PS5, adieu Galaxy S7 et StopCovid – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 8 avril : la manette de la PlayStation 5 dévoilée, les Galaxy S7 et S7 Edge qui ne profitent plus de mises à jour et l'application StopCovid du gouvernement. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voici à quoi ressemble la manette de la PlayStation 5

Dans la soirée du 7 avril, Sony a créé la surprise en dévoilant le design de la manette DualSense qui accompagnera la future PS5.

L’occasion de se remémorer les différentes générations de manettes qui ont rythmé l’univers PlayStation.

Fin des mises à jour pour les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge

Les Galaxy S7 et S7 Edge ne figurent plus dans la liste des smartphones Samsung recevant encore des mises à jour logicielle. Ces smartphones resteront longtemps des exemples à suivre en termes de longévité.

Le gouvernement travaille sur l’application StopCovid pour faire obstacle au coronavirus

Le gouvernement prépare doucement la période de transition qui interviendra après le confinement. Une application appelée StopCovid devrait ainsi voir le jour pour garder la propagation du Covid-19 sous surveillance. Celle-ci exploite d’ailleurs le Bluetooth : on vous explique les détails dans un article dédié.

