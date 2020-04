Design de l’iPhone 12 Pro, appels WhatsApp à plus de 4 personnes et nouvelles fonctions de Google Meet – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 avril : des fuites de design de l'iPhone 12 Pro, davantage de participants aux appels WhatsApp et de nouvelles fonctions sur Google Meet. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iPhone 12 Pro : voici son design révélé par une fuite crédible

Si on a déjà eu droit à un nouvel iPhone en 2020 avec un nouvel iPhone SE, c’est en septembre prochain que sont attendus les novueaux fleurons haut de gamme de la marque américaine. Or, à cinq mois de sa présentation officielle, on a déjà un aperçu de ce à quoi devrait ressembler le futur iPhone 12 Pro. Le journaliste Max Weinbach du site XDA Developers a en effet obtenu plusieurs plans 3D du prochain téléphone d’Apple. De quoi permettre de distinguer des bordures parfaitement plates, comme les derniers iPad, un module photo intégrant un LiDar ainsi qu’une encoche enfin réduite en façade.

WhatsApp veut vous permettre de passer des appels de plus à 4 personnes

Depuis l’arrivée des appels vidéo et audio groupés en 2018, WhatsApp a toujours conservé une limite maximale de quatre participants. Il semble cependant que la messagerie permette prochainement d’étendre cette limitation. Des mentions dans le code d’une version bêta de l’application signalent en effet un nombre étendu de participants pour les appels audio et vidéo. De quoi permettre d’appeler votre famille ou votre groupe d’amis en même temps en cette période de confinement. On ignore encore cependant quand cette extension sera officiellement intégrée par WhatsApp.

Google Meet met le paquet pour s’imposer sur Zoom sur le marché de la visioconférence

Si WhatsApp est pratique pour garder le contact avec ses proches, il existe d’autres services pour le cadre professionnel. C’est notamment le cas du service de visioconférence de Google, Meet. Alors qu’il est de plus en plus concurrencé par différentes plateformes comme Zoom, Microsoft Teams ou Slack, Google a décidé d’étoffer son service de plusieurs fonctionnalités. Il sera ainsi possible prochainement de profiter de Google Meet directement depuis Gmail dans le cadre de la suite Google. Par ailleurs, une vue étendue des participants, en forme de grille, est également mise en place.

