WhatsApp veut vous permettre de passer des appels de plus à 4 personnes

Alors que WhatsApp limite actuellement le nombre de participants à un appel vocal ou vidéo à quatre personnes, ce plafond devrait s'étendre dans les prochaines semaines.

En cette période de confinement, on multiplie les appels vocaux ou vidéo. Et pour ce faire, de nombreux services sont disponibles, qu’il s’agisse de Google Duo, de Facebook Messenger, de Discord, de Zoom ou de WhatsApp.

Néanmoins, cette dernière posait encore certaines limites assez frustrantes pour passer des appels groupés. Il faut dire que l’application, éditée par Facebook, ne permet de contacter qu’un maximum de quatre personnes. Une limitation qui date de l’arrivée des appels audio et vidéo groupés en 2018, et qui peut être suffisante en temps normal, mais moins en ces temps de confinement global. Il y a deux semaines, nous vous demandions d’ailleurs quelle était votre application favorite pour appeler vos proches en vidéo et si WhatsApp est arrivé en tête, vous étiez nombreux à regretter cette limitation.

You'll be able to get in touch with your family and friends better, thanks to the new group call limit, available within the next weeks.

This is the best decision taken by @WhatsApp: we can stay safe at home, but we can meet virtually more people we love though WhatsApp 💚. #RT https://t.co/M0DsObrTmS

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 16, 2020