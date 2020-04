Compte PayPal sur la Nintendo Switch, mise à jour de Windows 10 et nouvel Oppo Find X2 Lite – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 20 avril : des comptes PayPal ont été piratés sur Switch, une mise à jour de Windows 10 qui peut-être dangereuse et Oppo qui annonce son Find X2 Lite. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nintendo Switch : attention, votre compte PayPal est peut-être en danger

Sur Nintendo Switch, on peut choisir de lier la console à son compte bancaire pour acheter des jeux dématérialisés, mais également à son compte PayPal. Néanmoins, depuis quelques jours, des joueurs ont découvert que leur compte PayPal avait été utilisé pour télécharger des jeux… qu’ils n’avaient pas. En cause, un souci lié au lien entre PayPal et le compte Nintendo. Dans l’immédiat, le plus simple est de demander un remboursement des sommes à PayPal et Nintendo, mais également de sécuriser ses comptes en activant la double authentification.

Windows 10 : la dernière mise à jour peut endommager l’OS

Disponible depuis une semaine, la mise à jour KB4549951 de Windows 10 cumule les problèmes. De nombreux utilisateurs ont fait remonter le fait que cette update occasionnait des messages d’erreur lors de l’installation de logiciels ou des soucis de connectivité, voire des blue screen of death. Surtout, Microsoft n’a pas encore résolu le problème. Pour limiter la casse, il peut donc être utile de repousser encore l’installation de la mise à jour.

Oppo Find X2 Lite : 5G, OLED et Snapdragon 765G à prix accessible

Après ses Find X2 et Find X2 Pro, Oppo a dévoilé son Find X2 Lite. Contrairement à ses grands frères, il n’est pas équipé du Snapdragon 865, mais d’une puce un peu moins puissante, le Snapdragon 765. Sa fiche technique se veut tout de même solide avec support de la 5G et un écran Oled. Mais c’est véritablement sur le prix que l’appareil se démarque avec un tarif de lancement en Europe à 499 euros.

