Amazon reste fermé, une nouvelle fonction Google Lens et Meizu annonce deux nouveaux smartphones – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 8 mai : Amazon qui prolonge la fermeture de ses entrepôts, Google Lens permet de copier du texte vers votre PC et Meizu annonce les Meizu 17 et 17 Pro.

Amazon : les entrepôts français devraient rester fermés après le déconfinement

Alors que les entrepôts d’Amazon en France sont fermés depuis le 16 avril dernier, le géant du e-commerce a annoncé qu’il allait prolonger cette fermeture temporaire au moins jusqu’au 13 mai, deux jours après le début du déconfinement. Par ailleurs, Amazon a indiqué vouloir former un pouvoir en cassation afin de contester la décision de la Cour d’appel de Versailles qui lui interdit de commercialiser et livrer des produits non essentiels sous peine d’une amende de 100 000 euros par livraison.

Google Lens : voilà comment copier du texte imprimé vers votre ordinateur

Google continue d’enrichir son application Lens qui permet de scanner ce que vous photographiez. Une des dernières fonctions mises en place vous permet ainsi de copier du texte que vous prenez en photo sur un livre, une affiche ou un document… et de le coller directement sur votre ordinateur. La procédure est particulièrement simple et peut s’avérer indispensable dans certains cas.

Meizu 17 et 17 Pro officialisés : deux smartphones premium à moins de 600 euros

Meizu a présenté ce vendredi ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, logiquement baptisés Meizu 17 et Meizu 17 Pro. Deux smartphone avec des configurations assez similaires, tous deux équipés d’un Snapdragon 865 et d’un écran de 6,6 pouces. Néanmoins ils se distinguent par le module photo ou la charge sans fil de la version Pro. Là où les deux modèles sont particulièrement intéressants, c’est pour leur prix, équivalent à moins de 600 euros HT.

