Meizu 17 et 17 Pro officialisés : deux smartphones premium à moins de 600 euros

Meizu a présenté officiellement ses Meizu 17 et 17 Pro, deux smartphones avec une fiche technique particulièrement solide. Lancés en Chine, les deux appareils sont commercialisés à l'équivalent de moins de 600 euros HT.

Meizu n’est pas un constructeur de smartphones particulièrement populaire en France. Pourtant, la marque chinoise parvient régulièrement à proposer des smartphones avec de très bons rapports performances-prix. Après les Meizu 16 et Meizu 16s l’an dernier, c’est logiquement au tour des Meizu 17 d’être officiellement présentés par la marque.

Ce jeudi, le constructeur a en effet présenté officiellement son tout dernier smartphone haut de gamme, les Meizu 17 et 17 Pro. Deux smartphones dotés d’une fiche technique particulièrement solide avec un rapport qualité-prix pour le moins attractif.

En effet, le Meizu 17 est équipé de la dernière puce en date de Qualcomm, le Snapdragon 865, adossé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon la version. Du côté de l’écran, il arbore une dalle Oled de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2340 x 1080 pixels. C’est dans cet écran qu’on va retrouver le lecteur d’empreintes digitales ainsi qu’un poinçon positionné en haut à gauche pour loger l’appareil photo selfie. Du côté de la batterie, Meizu annonce un accumulateur de 4500 mAh compatible avec une charge rapide 30 W (10V, 3A). La charge sans fil n’est malheureusement pas supportée, pas plus que la prise casque.

Du côté de la photo, en plus de l’appareil selfie de 20 mégapixels (f/2,2), ce sont quatre appareils qui ont été intégrés au module arrière, positionné à l’horizontale :

Appareil principal 64 mégapixels, équivalent 26 mm (f/1,8)

Appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels, équivalent 16 mm (f/2,2)

Appareil macro de 5 mégapixels (f/1,9)

Appareil photo grand-angle de 12 mégapixels (f/1,9)

Un Meizu 17 Pro meilleur en photo… et avec charge sans fil

En plus de ce Meizu 17, la marque chinoise a également présenté son Meizu 17 Pro. S’il reprend le Snapdragon 865 du modèle classique, il est cette fois disponible en version 8/128 Go ou en 12/256 Go. On retrouve le même écran Oled de 6,6 pouces, ainsi qu’une batterie de 4500 mAh. Celle-ci peut cependant monter à une puissance de 36 W pour la charge filaire (20V, 1,8A), mais également être chargée sans fil jusqu’à 30 W.

Cependant, c’est surtout au niveau du module photo qu’on va voir les principales différences, car si les deux smartphones profitent du même appareil principal, le reste de la configuration a changé :

Appareil principal de 64 mégapixels, équivalent 26 mm (f/1,8)

Appareil zoom x3 de 8 mégapixels, équivalent 79 mm (f/2,4)

Appareil ultra grand-angle de 32 mégapixels, équivalent 15 mm (f/2,2)

Capteur TOF pour le mode portrait

Alors que le Meizu 17 ne propose pas de module téléobjectif, c’est le cas sur la version Pro qui profite par ailleurs d’un ultra grand-angle de meilleure qualité utilisé également pour le mode macro, ainsi que d’un capteur TOF pour des modes portraits plus précis.

Prix et disponibilité des Meizu 17 et 17 Pro

Le Meizu 17 est annoncé en Chine à partir de 3999 yuans, soit 521 euros HT, pour la version 8/128 Go. De son côté, la déclinaison Pro est affichée à 4299 yuans, soit 560 euros HT, pour la même configuration. Les deux smartphones sont équipés de Flyme8, l’interface de Meizu, basée sur Android 10.

Pour l’heure, aucun lancement n’a été fait en France, mais certains revendeurs Meizu indiquent qu’ils l’auront prochainement à leur catalogue.