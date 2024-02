Le Xiaomi 14 arrive en France : un prix premium, un concentré de puissance et un design séduisant

Xiaomi profite du MWC 2024 pour dévoiler le Xiaomi 14, un smartphone Android haut de gamme très soigné, avec une partie photographie développée main dans la main avec Leica.

Xiaomi vient de confirmer le Xiaomi 14 sur le marché français, un smartphone qui ne lésine pas sur les performances comme vous allez le voir. Le Mi 14 Ultra est également confirmé, cependant, pas de Mi 14 Pro en Europe au programme.

Ce modèle, déjà commercialisé en Chine, pointe le bout de son nez en France en version internationale. Comme vous allez le constater, c’est costaud en termes de fiche technique pour celles et ceux qui veulent du Android haut de gamme. Xiaomi n’a semble-t-il pas fait de compromis.

Au cœur de cet appareil, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui représente le dernier cri en matière de technologie de processeur chez Qualcomm. Cette puce est conçue pour offrir des performances très hautes. On la retrouve sur tous les smartphones haut de gamme de la concurrence, y compris chez Samsung, OnePlus, Honor, Oppo et ainsi de suite.

Le Xiaomi 14 diffère par sa conception relativement compacte, avec un écran de 6,36 pouces qui se veut être un compromis entre ergonomie et expérience visuelle de qualité. Le poids de l’appareil est limité à 193 grammes, ce qui le rend assez léger pour un smartphone de cette catégorie. L’écran OLED propose une définition de 2670 x 1200 pixels, avec une densité de 460 PPI, supportant une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz ainsi que les standards HDR10+, HLG et Dolby Vision.

Trois caméras signées Leica

Le système de caméras du Xiaomi 14 utilise trois caméras à l’arrière, et une à l’avant située dans une bulle centrale. Toutes les caméras à l’arrière sont estampillées Leica.

Ce qui est surprenant ici est que toute la communication de Xiaomi tourne donc autour des optiques, et très peu des capteurs. Néanmoins, le capteur principal de 50 mégapixels serait un Light Fusion 900 fabriqué par Omnivision et personnalisé par Xiaomi en remplacement du Sony IMX800. Ce capteur, de format 1/1,31 pouce, est donc accompagné d’une optique Leica Vario-Summilux f/1,6. Bref, l’optique est soignée, Leica a également co-développé deux modes de photo, et a donc collaboré sur la partie logicielle.

Leica signe aussi l’optique des deux autres caméras, une caméra x3,2 (75 mm), toujours 50 mégapixels (mais 32 mégapixels effectifs) en ouverture f/2,0. Puis une caméra ultra grand-angle, équivalent 14 mm, et toujours avec un capteur 50 mégapixels et une optique en ouverture f/2,2. La caméra avant fait, quant à elle, 32 mégapixels en ouverture f/2,0, avec un mode portrait.

Sur le plan de la connectivité, le Xiaomi 14 intègre les dernières normes Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7, ainsi que la prise en charge de la 5G double SIM et eSIM. La charge sans fil est supportée jusqu’à 50 watts, avec la possibilité de charge sans fil inversée à 10 watts, tandis que la charge filaire peut atteindre 90 watts, alimentant une batterie d’une capacité de 4 610 mAh. Par contre, pas de charge sans fil Qi2.

1000 euros et plus

Le modèle 8+256 Go est proposé à 999 euros, tandis que la version 8+512 Go est affichée à 1099 euros. La disponibilité est imminente.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 14 au meilleur prix ?

Ces tarifs placent le Xiaomi 14 dans une fourchette de prix élevée, bien que légèrement inférieure à celle de ses principaux concurrents comme le Samsung Galaxy S24 et l’Apple iPhone 15 Pro. Il aura également face à lui les OnePlus 12 et Honor Magic 6, d’ailleurs ce dernier fait également ses premiers pas au MWC 2024.