Plafond de 50 euros en paiement sans contact, puissance de la Xbox Series X et Amazon toujours fermé – Les actualités de la semaine

Cette semaine n'a pas été seulement la première du déconfinement. Dans le domaine des technologies, on en a appris davantage sur le Xbox Series X, Amazon continue de fermer ses entrepôts français et il est désormais possible de payer jusqu'à 50 euros par carte bancaire sans contact.

Paiement sans contact : comment profiter du plafond de 50 euros

Depuis le début de la semaine, il est possible de payer des sommes bien plus importantes avec notre carte bancaire sans contact. Le plafond est ainsi passé de 30 à 50 euros en raison des mesures de confinement. Pour en profiter, rien de plus simple, on vous détaille la marche à suivre.

Xbox Series X : un responsable de Microsoft parle de son prix, sa puissance et son écran de démarrage

Dans le domaine des jeux vidéo, Xbox a frappé fort cette semaine en dévoilant de nombreux aspects de sa future console de salon, le Xbox Series X. Dans une interview accordée à Eurogamer, Jason Ronald, responsable de la console, a ainsi évoqué les performances de sa prochaine console, le nouvel écran de démarrage, mais a également distillé quelques pistes quant à son prix de lancement qu’il qualifie de « compétitif ».

Amazon : les entrepôts français devraient rester fermés encore quelques jours au moins

Cela fait plusieurs semaines qu’Amazon a pris la décision de fermer ses entrepôts en France afin de protester contre les décisions de justice à son encontre. Cette semaine, le géant du e-commerce a décidé de prolonger la fermeture au moins jusqu’au lundi 18 mai, alors que le confinement a désormais pris en partie fin en France.