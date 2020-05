Aperçu du Pixel 4a XL, présentation de la PS5 et correction d’orthographe dans Chrome – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 29 mai : un aperçu du Google Pixel 4a XL finalement abandonné, la date de présentation des jeux PS5 et Google et Microsoft qui s'associent pour améliorer les correcteurs orthographiques. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Pixel 4a XL : aperçu d’un smartphone que vous n’aurez sans doute jamais

Alors que Google doit présenter dans les prochaines semaines son nouveau Pixel 4a, il semble bien que le constructeur ait envisagé de le décliner en grand format. Le site 9to5Google a en effet obtenu des photos de ce qui semble bel et bien être la coque d’un Google Pixel 4a XL. On peut y découvrir un appareil d’un gabarit un peu plus grand, mais également avec deux appareils photo au dos. On devrait en savoir plus sur le Google Pixel 4a autour du mois de juillet.

PS5 : c’est officiel, Sony présentera « le futur du gaming » la semaine prochaine

Comme le pressentaient plusieurs rumeurs, Sony compte bel et bien tenir une conférence la semaine prochaine. L’occasion pour le constructeur de présenter en détail les jeux de sa prochaine console, la PlayStation 5. La conférence aura en effet lieu jeudi 4 juin à 22h heures de Paris. Si les jeux seront au centre de la présentation, Sony pourrait en profiter pour dévoiler le design de sa PS.

Chrome : Google et Microsoft s’associent pour améliorer la correction d’orthographe

Google et Microsoft ont travaillé de concert à un nouveau système de vérification orthographique. Celui-ci sera intégré directement aux navigateurs respectifs de chaque éditeur : Chrome pour Google et Edge pour Microsoft. L’idée derrière ce partenariat est de permettre aux navigateurs basés sur Chromium d’avoir accès au même dictionnaire que toutes les autres applications installées sur Windows.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid