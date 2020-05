Google Pixel 4a XL : aperçu d’un smartphone que vous n’aurez sans doute jamais

Le site 9to5Google publie des photos d'un prototype du Google Pixel 4a qui, a priori, ne verra jamais le jour. L'occasion de voir en partie ce qui était prévu pour ce modèle.

Alors qu’on attend toujours le Google Pixel 4a, le Google Pixel 4a XL, lui, ne devrait jamais officiellement le jour. Depuis plusieurs mois en effet, son existence fait débat. Toutefois, la piste la plus plausible semblerait que la firme de Mountain View ait fait l’impasse sur ce modèle plus large.

Cela ne signifie cependant pas que la marque n’ait pas conçu des prototypes de ce smartphone finalement abandonné. Justement, 9to5Google a reçu quelques photos de la coque d’un modèle factice du Google Pixel 4a XL permettant de voir à quoi aurait dû plus ou moins ressembler cet appareil.

Prototype du Google Pixel 4a XL // Source : 9to5Google

On reconnait là qu’il s’agit d’un prototype notamment grâce au symbole apposé à la place du logo Google. L’entreprise utilise cette marque pour distinguer les modèles non finalisés et nous avions déjà pu l’apercevoir sur des fuites concernant les précédentes générations de Pixel.

Un double module photo abandonnée

Ce qui attire le plus l’œil sur ce dos blanc, c’est évidemment le module photo qui semble prêt à accueillir deux objectifs photo alors qu’on pressent un Google Pixel 4a classique avec une configuration à seul et unique capteur.

Le module de ce Pixel 4a XL tué dans l’œuf fait aussi la place pour un flash LED et un microphone. Une dernière ouverture en bas de ce carré noir est également visible et aurait sans doute logé un autofocus.

Prototype du Google Pixel 4a XL // Source : 9to5Google

Ainsi, la version XL se serait distinguée de son petit frère non pas seulement par sa taille, mais aussi par ses capacités photo. Il serait ici intéressant de disserter sur les raisons qui ont poussé Google à abandonner ce projet. On peut imaginer que le Pixel 4a XL n’était finalement pas suffisamment plus performant que le Pixel 4a et que la marque aurait ainsi préféré concentrer ses efforts sur un seul et unique modèle pour faire encore mieux que le Pixel 3a qui avait obtenu un joli succès auprès de la critique.

Pour le reste, la coque de ce prototype de Pixel 4a XL révèle un trou pour la prise jack 3,5 mm, un lecteur d’empreintes au dos et port un USB-C. On peut voir aussi que le bouton de déverrouillage sur le côté se nippe d’orange pour accompagner le coloris blanc.