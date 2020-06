Souci de mise à jour sur Windows 10, refonte de l’interface de la PS5 et lancement de la RTX 3080 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 15 juin : la mise à jour de Windows 10 supprime une fonction importante, la PS5 aura une interface repensée et le lancement des prochaines cartes RTX attendu en septembre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 10 : la mise à jour de mai casse la fonction redémarrage à zéro

Microsoft a commencé à déployer la mise à jour de mai de Windows 10 il y a deux semaines. Cependant, comme l’ont repéré certains utilisateurs, cette nouvelle mise à jour semble poser quelques soucis. Une habitude chez Microsoft ces dernières années. En effet, elle semble supprimer le redémarrage à zéro du système, une fonction qui permet de réinstaller tout son système rapidement tout en gagnant en performances. Pour l’heure, Microsoft n’a pas répondu à ce souci.

PS5 : Sony promet une refonte complète de l’interface, ultra fluide

La semaine dernière, on découvrait officiellement le design de la PlayStation 5, du moins son design extérieur. À l’exception d’un écran, Sony a en effet gardé le mystère sur son interface logicielle, et pour cause : la firme prévoit une refonte complète de son interface. Matt MacLaurin, responsable de l’expérience utilisateur chez PlayStation a annoncé qu’on en saurait très bientôt davantage sur les nouveautés prévues pour la PS5.

GeForce RTX 3080 et 3090 : Nvidia ferait parler la poudre avec un lancement dès septembre

On sait depuis plusieurs semaines que Nvidia prépare sa prochaine génération de cartes graphiques, sous l’architecture Ampère. Selon le blog allemand Igor’s Lab, elles ne devraient cependant plus tarder. En effet, les premières cartes de la gamme, la RTX 3080 et la RTX 3090 pourraient être dévoilées dès le mois de juillet avant une commercialisation attendue pour le mois de septembre. Les cartes milieu de gamme RTX 3070 et 3060 suivraient alors quelques mois plus tard.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid