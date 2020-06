Google Chrome moins gourmand, une nouvelle montre Xiaomi et Seat voit plus loin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 juin : Google va s'assurer que Chrome consomme moins de RAM, la Xiaomi Mi Watch Revolve est attendue en France et Seat lance un nouveau scooter électrique avec une grosse autonomie. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google compte sur Windows pour améliorer Chrome

Avec un navigateur très gourmand en RAM, Google se devait de trouver une solution. Et son salut devrait venir des développements de Microsoft pour Windows 10 2004 qui vont permettre aux développeurs de limiter la consommation de leurs applications sur PC. Et cela vaudra donc aussi pour Chrome.

Xiaomi va recycler une montre connectée déjà sortie en Chine

Après la Mi Watch qui ressemblait à l’Apple Watch, Xiaomi pourrait lancer en Europe la Mi Watch Revolve. Une montre connectée ronde très proche de la Samsung Galaxy Watch Active ou de la Huawei Watch GT, mais qui reprendrait les caractéristiques de la Mi Watch Color, déjà sortie en Chine.

Seat booste sa gamme de scooters électriques

Sous le nom de marque SEAT MÓ, le constructeur espagnol poursuit son aventure dans la mobilité urbaine électrique. Il a présenté les eScooter 125 et eKickScooter 65, scooter d’un côté et trottinette de l’autre. Et le premier affiche même une autonomie de 125 km.