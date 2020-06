Rachats par Bouygues Telecom, nouvelle interface Google Photos et écran gaming chez Philips – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 juin : Bouygues qui rachète des opérateurs virtuels, Google qui lance une nouvelle interface pour Photos et Philips qui lance un nouveau moniteur gaming de 55 pouces. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Auchan, CIC, NRJ… Bouygues Telecom rachète 5 opérateurs pour être partout

Ce vendredi, Bouygues Telecom a annoncé une flopée de rachats de différents opérateurs virtuels, les fameux MVNO. Ce rachat vise en fait à acquérir l’entreprise Euro-Information Telecom (EIT) pour un montant de 670 à 855 millions d’euros. L’idée avec ce rachat serait pour Bouygues Telecom de récupérer l’ensemble des clients de NRJ Mobile, Auchan Mobile, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou CIC Mobile. Un gain de plus de 2 millions de clients pour l’opérateur du groupe Bouygues.

Google Photos : une nouvelle interface, une carte interactive et un nouveau logo

Google a dévoilé une refonte pour son outil de sauvegarde et de retouche de photos en ligne, le fort bien nommé Google Photos. Outre un nouveau logo, cette nouvelle interface, visible d’abord dans l’application, permettra de profiter d’une navigation plus simple à travers les différentes options avec trois onglets mis en avant : photos, recherche et bibliothèque. Les photos pourront également être liées à une nouvelle carte interactive.

Philips 558M1RY : 55 pouces, 4K et 120 Hz, le combo idéal pour la PS5 et la Xbox Series X

Alors que Sony et Microsoft prévoient tous deux le lancement de leurs nouvelles consoles pour la fin de l’année, les fabricants de téléviseurs s’adaptent. C’est le cas de Philips qui a présenté son 558M1RY, un moniteur — sans tuner TV — de 55 pouces prévu spécifiquement pour le salon. Décidément orienté gaming, il sera parfaitement adapté à la PS5 et à la Xbox Series X grâce à sa définition 4K et à son taux de rafraîchissement à 120 images par seconde. Lancement prévu dans les prochains jours au prix de 1299 euros.

