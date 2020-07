ARM à vendre, aperçu de l’interface de l’iPhone 12 et publicités ciblées à la TV – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 23 juin : ARM pourrait être revendu (à Nvidia ?), l'iPhone 12 à petit écran se précise et les publicités ciblées pourraient arriver à la TV. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Si vous avez manqué l’actualité du 23 juillet, voici un résumé des informations qu’il ne fallait pas manquer dans le monde de la Tech.

Nvidia pourrait racheter ARM

Il se murmure qu’ARM, actuellement détenu par le groupe SoftBank, serait à vendre. Approché pour un potentiel rachat, Apple aurait décliné la proposition, laissant le champ libre à d’autres acquéreurs potentiels, comme Nvidia, qui s’annonce être la possibilité la plus probable.

Si ce serait bien évidemment un gros coup pour Nvidia, rien ne dit que les autorités de la concurrence laisse une telle transaction aller jusqu’au bout.

L’interface de l’iPhone 12 de 5,4 pouces

Cette année, Apple pourrait présenter 4 nouveaux iPhone, dont un tout petit modèle de 5,4 pouces. Un nouvel indice pointe dans cette direction dans la bêta 3 d’iOS 14 : la présence d’une définition « zoomée » de 960 x 2079 pixels.

De la publicité ciblée à la TV

Orange et France Télévisions viennent d’annoncer un nouveau partenariat visant à permettre l’intégration de publicités ciblées sur les chaînes du second diffusées sur les box du premier. Aucune date de mise en place n’a été communiquée pour le moment et seuls les téléspectateurs qui donnent explicitement leur accord seront concernés