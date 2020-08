Epic-Apple : la contre-attaque de la pomme, Tesla écrase la concurrence et Huawei garde son cap – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 18 août : Apple contre-attaque face à Epic au sujet de Fortnite, Tesla fait sa loi sur le marché français et Huawei prépare la suite. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Epic vs Apple : nouvel acte dans la battle royale autour de Fortnite

Peu enclin à se faire dicter la conduite à tenir, Apple a décidé de reprendre la main dans le bras de fer qui l’oppose à Epic. La marque à la pomme a sommé l’éditeur de Fortnite de respecter son engagement et de se conformer aux règles de l’App Store avant le 28 août sous peine de se voir expulser du programme des développeurs partenaires d’Apple, qui lui permet de continuer de proposer son jeu et ses mises à jour sur iPhone, iPad et même Mac. Et pour faire plier son adversaire qui ne l’a pas épargné jusque-là, Apple menace même d’exclure Unreal Engine, le moteur graphique conçu par Epic, des outils supportés par l’App Store. De quoi pénaliser également de nombreux concepteurs d’applis qui l’utilisent…

La Tesla Model 3, berline familiale la plus vendue en France

Pour la première fois dans l’histoire des berlines familiales, un véhicule électrique se classe en tête des ventes. La Model 3 de Tesla éclipse les modèles de Peugeot, Renault, BMW et Mercedes. Du jamais vu, mais avec un sérieux bémol tout de même. Le marché est plus qu’en berne…

Huawei tiendra bien sa conférence des développeurs

Le géant chinois continue son bonhomme de chemin comme si de rien n’était. Huawei a envoyé les invitations officielles pour sa conférence dédiée aux développeurs qui se tiendra du 10 au 12 septembre prochain. Et le programme s’annonce dense : HarmonyOS, EMUI 11, HMS Core seront présentés aux développeurs pour finir de les convaincre de doper l’écosystème applicatif de ses smartphones.

Et aussi…

Notre test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra est également disponible. On vous dit tout à l’écrit comme en vidéo !

