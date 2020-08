Epic (Fortnite) vs Apple : les représailles de la pomme sont terribles

En réponse à l'effronterie d'Epic Games (Fortnite), Apple menace le studio de lui couper ses accès de développeur à iOS et macOS. Cela se répercuterait également sur son moteur, utilisé par un très grand nombre d'autres développeurs.

On vous l’avait dit que cette histoire ferait couler beaucoup d’encre ! Après l’énorme buzz d’Epic Games invectivant Apple au sujet de ses commissions de 30 % sur l’App Store, le studio américain a joué avec le feu en provoquant la marque à la pomme. Le retour de flamme ne s’est pas fait attendre et la réponse d’Apple pourrait avoir des retombées catastrophiques.

Rapide retour sur l’histoire qui a ébranlé la scène Tech la semaine dernière. Epic Games a décidé de proposer au sein de la version mobile de Fortnite un accès à l’achat de V-Bucks — la monnaie virtuelle du jeu — sans passer par les boutiques officielles d’Apple et de Google, contrevenant ainsi aux règles d’utilisation des deux stores. Ni une, ni deux, le célèbre battle royale a été banni de l’App Store, et un peu plus tard du Google Play Store.

C’était là un coup monté et Epic Games avait déjà anticipé l’action. Il n’aura fallu que quelques minutes pour que l’entreprise dépose une plainte pour abus de position dominante, contre Apple et contre Google. Allant toujours plus loin dans l’affront, une vidéo de propagande anti-Apple a été diffusée au sein du jeu, parodiant l’une des publicités du constructeur de Cupertino.

L’histoire médiatique aurait pu se terminer là et continuer de longues années durant devant les tribunaux, ou jusqu’à ce que l’une des deux parties lâche prise. Apple a néanmoins décidé d’enfoncer le clou et de punir Epic Games pour son affront.

Sur Twitter, le développeur de Fortnite a indiqué qu’Apple comptait lui couper, à compter du 28 août, tous ses comptes de développeur, à la fois sur iOS et macOS, et retirer Epic des outils de développement.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020