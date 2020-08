FreeFortnite : revoyez la vidéo de propagande anti-Apple d’Epic Games

Epic Games (Fortnite) s'en prend à Apple et aux règles de son App Store. Pour haranguer sa communauté, le studio a dévoilé une vidéo reprenant les codes de la publicité 1984 d'Apple.

Epic Games vient de déclarer la guerre à Apple ! Le développeur de Fortnite a poussé dans la journée une mise à jour de son jeu permettant aux joueurs d’acheter des V-Bucks — la monnaie in-game — à prix réduit à condition de ne pas passer par l’App Store, une pratique interdite dans les conditions d’utilisation de la boutique. C’était en réalité le premier coup d’un plan savamment orchestré.

Fortnite vs Apple : le feuilleton de l’été

Comme on pouvait s’y attendre, Apple a supprimé le célèbre battle royale de sa boutique quelques heures après les faits, mais c’était apparemment l’intention d’Epic Games qui s’y été préparé. À peine Fortnite retiré de la plateforme, Epic Games a déposé une plainte d’une soixantaine de pages et organisé en ligne un évènement à destination de ses joueurs, les appelant à la révolte.

La vidéo, diffusée sur le jeu à succès, est désormais visible sur YouTube :

On peut y lire le message suivant : « Epic Games a défié le monopole de l’App Store. En représailles, Apple a bloqué Fortnite sur un milliard d’appareils. Rejoignez le combat pour empêcher 2020 de devenir « 1984 » ». Le tout est accompagné du hashtag #FreeFortnite, déjà en tendance sur Twitter quelques minutes après la diffusion du spot.

#FreeFortnite rappelle les valeurs d’Apple

Pour les plus jeunes qui n’auraient pas saisi la référence, il s’agit là d’un détournement d’une publicité d’Apple, diffusée en 1984 pour le lancement du Macintosh 128K. Ce court-métrage faisant lui-même bien évidemment à l’œuvre dystopique 1984 de Georges Orwell. L’idée était de combattre la « pensée unique » du tout puissant IBM de l’époque qui régnait en maître avec ses ordinateurs. Apple appelait alors à « penser différemment », slogan encore aujourd’hui emblématique de la marque à la pomme.

Aujourd’hui, c’est donc Epic Games qui se soulève et se positionne en tant que sauveur de la pensée et des libertés individuelles avec un message fort : Apple est devenu ce qu’il critiquait à l’époque et impose sa vision unique à tous avec ses règles parfois perçues comme totalitaires par certains, notamment du côté des développeurs qui n’apprécient pas d’avoir à céder 30 % de leurs revenus sans moyen de passer par une boutique alternative.

Le combat a échoué sur Android

Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’Epic Games critique ce genre de marché monopolistique. On se souvient que lors du lancement de Fortnite sur mobile en 2018, le studio de Caroline du Nord n’avait pas voulu intégrer le Google Play Store pour les mêmes raisons. 18 mois plus tard, Epic jetait l’éponge et rendait son jeu disponible sur la boutique de Google, tout en continuant de proposer une alternative sur son propre site.

Quoi qu’il en soit, la balle est maintenant dans le camp d’Apple qui va devoir répliquer, au pire moment. La firme à la pomme est prise en étau de tous les côtés, d’une part par une enquête pour pratiques anticoncurrentielles, pour les mêmes raisons qui ont poussé Epic Games à faire retirer Fortnite de l’App Store, et d’autre part par certaines décisions de Donald Trump, qui pourraient bien empêcher certaines applications chinoises de tourner sur les iPhone et les iPad.

Pour peu qu’Apple perde d’autres applications à succès dans la foulée, il se pourrait bien que le monopole de l’App Store soit réellement remis en question. Une chose est sûre : voilà encore une affaire qui va faire couler beaucoup d’encre dans les prochaines semaines.