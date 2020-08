La vengeance de la Chine contre Apple, nouvelles cartes pour Google Maps, panne chez Spotify – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 19 août : la Chine se venge contre Apple, Google Maps a droit à de nouvelles cartes et Spotify victime d'une panne mondiale. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Chine se venge sur Apple et l’App Store pour faire plier les États-Unis

Depuis quelques semaines, les tensions s’accumulent entre la Chine et les États-Unis. À l’origine du litige, le bannissement prévu par Donald Trump des applications TikTok et WeChat du Google Play Store et de l’App Store d’Apple. La réaction du gouvernement chinois ne s’est pas fait attendre. Ce sont en effet 47 000 applications qui auraient été supprimées de l’App Store par Pékin. Des applications qui étaient disponibles en Chine malgré l’absence d’autorisation des régulateurs chinois.

Google Maps : des cartes plus colorées et surtout plus détaillées

Google a annoncé une mise à jour de taille de son service de cartographie, Google Maps. Le service se dote en effet d’une interface plus riche en détail, que ce soit pour les forêts, les lacs ou les rivières. Les rues ont également été revues, afin de mieux mettre en avant les zones piétonnes. Une mise à jour qui devrait également être particulièrement utile pour les personnes en fauteuil roulant.

Spotify : la panne mondiale semble désormais corrigée

Dans l’après-midi de ce mercredi, Spotify a été victime d’une panne mondiale. Le service de musique en streaming était en effet inaccessible pour tous les utilisateurs. Impossible dès lors d’effectuer une recherche ou de lancer un morceau, à moins qu’il n’ait été enregistré au préalable. Spotify a finalement résolu le problème rapidement dans la foulée.