Fuite d’Android 12, Nintendo Switch sous Android 10 et déploiement de MIUI 12.5 – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 9 février : des visuels en fuite pour Android 12, la Switch peut profiter d'Android 10 et Xiaomi annonce le déploiement de MIUI 12.5.

Android 12 : une fuite offre un premier aperçu d’un redesign étrange

Alors que l’annonce d’Android 12 est attendue pour les prochaines semaines, le site XDA Developers a pu mettre la main sur un document permettant de découvrir ce qui semble être l’interface de la prochaine mise à jour de l’OS. C’est un changement radical qui semble se présager avec la disparition des effets de transparence, mais également un nouveau design pour les icônes ou pour les pop-up. En termes de fonctionnalités aussi, Android 12 ajouterait du nouveau avec davantage d’options pour gérer la vie privée et de nouvelles manières de gérer les conversations.

La Nintendo Switch peut désormais tourner sous Android 10

Cela fait des années que des développeurs cherchent à faire fonctionner Android 10 sur la Nintendo Switch. Finalement, avec la version 17 de LineageOS, il est désormais possible d’installer Android 10 sur la console hybride de Nintendo. Il est par ailleurs possible de choisir entre deux versions du système de Google : la version classique pour le mode portable ou la version Android TV pour le mode docké. Ce hack ne vous permettra cependant plus de profiter des jeux Nintendo Switch et certains éléments de joycons ne seront plus disponibles.

MIUI 12.5 : voici le calendrier de déploiement et les smartphones éligibles

Alors que Xiaomi annonçait lundi le lancement du Xiaomi Mi 11 en Europe, le constructeur en a également profité pour dire quelques mots à propos de la prochaine mise à jour de MIUI, la version 12.5. Déjà présenté, MIUI 12.5 arrivera donc en Europe en deux temps en fonction des smartphones Xiaomi. Les cinq premiers servis, dès le mois d’avril, seront les Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 11. Treize autres smartphones Xiaomi pourront en profiter dans le courant du second trimestre, aussi bien des modèles d’entrée de gamme que des smartphones plus premium.

