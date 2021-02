Lancement de la Mi Watch, vélo électrique de 8,5 kg et cartes graphiques Nvidia dédiées au mining – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 février : la Mi Watch de Xiaomi a été lancée en France, HPS Cycle a présenté un vélo électrique de 8,5 kilos et Nvidia a annoncé des cartes graphiques dédiées au mining. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Mi Watch : lancement en France le 23 février

Officiellement présentée en septembre 2020, la Xiaomi Mi Watch débarque enfin sur le marché français au prix de 149,99 euros. Cette montre connectée axée sur les activités sportives sera disponible à partir du 24 février prochain sur Mi.Com, mais aussi chez Orange, SFR, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, LDLC et Rue du Commerce.

Domestique : un vélo électrique de 8,5 kilos

Il est l’un des plus légers, si ce n’est le plus léger vélo électrique du monde. Le Domestique, imaginé et conçu par l’entreprise monégasque HPS Bike, se démarque bien évidemment par son poids mais également par sa batterie, un trompe-l’œil en forme de gourde fixée au tube de selle. Le prix du cycle atteint cependant les sommets : 12 000 euros.

Nvidia annonce des cartes dédiées au mining

La nouvelle série CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor) dévoilée par Nvidia a notamment été lancée pour faire face à la pénurie de cartes graphiques à laquelle les joueurs et joueuses PC font affaire depuis plusieurs mois. Ces cartes ont aussi été spécifiquement conçues pour le minage ETH.

Microsoft Surface Duo : notre test écrit et en vidéo

Nous avons eu la chance de tester le Microsoft Surface Duo, déclinaison d’un appareil pliable dédié à la productivité. N’hésitez à lire notre test complet, ou à jeter un œil à la vidéo ci-dessous.

