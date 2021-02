Rivale de la Nintendo Switch, moniteur 55 pouces chez Philips et Google Assistant sur Waze – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 24 février : une console sous Windows 10 pour concurrencer la Switch, un moniteur PC de 55 pouces chez Philips et Waze qui intègre Google Assistant. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Cette rivale de la Nintendo Switch fait tourner Cyberpunk 2077 et Crysis

Depuis la sortie de la Nintendo Switch en 2017, plusieurs constructeurs ont tenté de lancer des consoles portables sous Windows 10. Néanmoins, aucun modèle n’a encore réussi à conquérir le marché. C’est pourtant l’ambition de l’Aya Neo. Cette console embarquant un processeur AMD Ryzen et un écran de 1280 x 1200 a connu le succès via sa compagne de financement participatif et est désormais envoyée aux soutiens du projet. Principal intérêt de cette machine portable, sa compatibilité avec tout le catalogue de jeux de Windows 10. La batterie est quant à elle raisonnable avec six heures annoncées, mais une limite de deux heures dans les phases intenses de jeu. On ignore encore quand les modèles commerciaux à grande échelle seront lancés.

Philips annonce un moniteur de 55 pouces en 144 Hz avec HDMI 2.1 et USB-C

Depuis quelques années, les écrans de PC ne se cantonnent plus aux formats de 24, 27 ou 32 pouces. On a vu apparaître sur le marché des moniteurs de 55 ou 65 pouces, de véritables formats de téléviseurs. Le dernier en date n’est autre que le Philips 559M1RYV. Il s’agit d’un écran de 55 pouces avec une dalle VA et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran profite par ailleurs d’une compatibilité avec le HDMI 2.1, mais également de l’USB-C. Philips annonce par ailleurs un taux de contraste de 4000:1, une prise en charge du VRR, une définition 4K et une compatibilité DisplayHDR-1000. Prix du moniteur ? 1399 euros avec un lancement prévu en juin prochain.

Waze : ça y est, Google Assistant en français est enfin disponible

Un an après la première annonce allant en ce sens, Waze a finalement annoncé ce mercredi l’arrivée de Google Assistant au sein de son application pour smartphones, Android comme iOS. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de lancer automatiquement des commandes vocales depuis l’interface de navigation de Waze, et ce sans quitter l’application. Parmi les fonctionnalités prévues, il est par exemple possible de lancer un morceau sur YouTube Music ou de rajouter un événement à son agenda, sans pour autant basculer vers ces applications. Outre la France, d’autres pays sont concernés comme le Brésil, le Mexique ou l’Espagne.