Réparabilité du Galaxy S21 Ultra, officialisation de la Dacia Spring et plantages Windows 10 – Tech’spresso

Vous avez raté l'actualité hier ? Le Tech'spresso du jour vous permet de rattraper l'essentiel du vendredi 12 mars 2021 : le Samsung Galaxy S21 Ultra est un appareil difficile à réparer, la Dacia Spring a été officiellement introduite et les plantages de Windows 10 à cause d'une mise à jour.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est une plaie à réparer

Le site iFixit a réalité un démontage en bonne et due forme du Samsung Galaxy S21 Ultra, pour ainsi évaluer son niveau de réparabilité. Certes, quelques modifications internes ont été effectuées, mais la note finale de 3/10 de ce téléphone premium le classe clairement parmi les mauvais élèves. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet indice, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet.

La Dacia Spring électrique fait du bruit pour son officialisation

Après de nombreux teasings et quelques bribes d’informations techniques distillées ça et là, la Dacia Spring électrique a officiellement été introduite par Renault. La voiture branchée la plus abordable d’Europe porte bien son surnom grâce à son prix de 12 403 euros une fois le bonus écologique déduit. Découvrez aussi ses différentes versions, finitions et équipements.

Windows 10 : des plantages à cause d’une imprimante

La dernière mise à jour de Windows 10 entraîne de nombreux BSoD, ou Blue Screen of Death (écran bleu de la mort, dans la langue de Molière). Microsoft a rapidement identifié le problème. L’anomalie intervient lorsque l’on souhaite ouvrir la boîte de dialogue d’impression à partir du Bloc-notes, d’un logiciel Office ou d’autres programmes. Heureusement, il existe une méthode pour contourner l’erreur.

