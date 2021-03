Événement Free, la OnePlus Watch en photo et l’app sécurisée Albums – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 19 mars : Free a annoncé un événement pour le 23 mars, la OnePlus Watch se dévoile dans une photo et le lancement de l'application Albums. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Free : rendez-vous le 23 mars

L’opérateur Free nous donne rendez-vous le 23 mars prochain pour une nouvelle conférence. Et le doute n’est pas vraiment permis quant aux annonces prévues au regard du teasing publié : l’entreprise française devrait en effet présenter sa nouvelle offre professionnelle pour venir marcher sur les plates-bandes d’Orange et SFR, qui dominent le secteur avec plus de 90 % de parts de marché.

La OnePlus Watch se dévoile, comme air de Galaxy Watch…

Le compte Twitter Unbox Therapy a publié une photo de la OnePlus Watch, dont le design rappelle une certaine Samsung Galaxy Watch Active 2. On pourrait ici penser que la marque chinoise s’est inspirée du produit coréen, bien que les deux appareils se distinguent sur un petit point : les boutons physiques sur la tranche de la OnePlus sont tous les deux ovales, contre un bouton ovale et rond sur la Samsung.

Albums, une app sécurisée à mi-chemin entre Google Photos et Instagram

Davantage connu pour ses prouesses athlétiques, l’entrepreneur Taig Khris a lancé une seconde application — après Onoff — répondant au nom de Albums. Cette dernière met l’accent sur le partage de ses photos et vidéos, mais d’une manière totalement sécurisée. Comment ? Cet article complet présente l’app’ et les solutions mises en œuvre pour garantir la sécurité des données des utilisateurs.