Windows s’annonce, les alternatives à Google Photos et l’étrange Sam – L’essentiel de l’actu de la semaine

Microsoft a animé la semaine avec l’annonce à venir de son Windows nouvelle génération. Sun Valley va-t-il devenir Windows 11 ? Réponse le 24 juin. Pour Google Photos, c’est la fin du stockage illimité, mais nous avons des alternatives. Et on parle aussi de Sam, l’étrange assistante qui pourrait remplacer Bixby dans le cœur de Samsung. Retour sur la semaine tech.

Microsoft va officialiser son prochain Windows le 24 juin

Ils avaient promis que Windows 10 serait le dernier nom utilisé et qu’on ne parlerait plus que de mises à jour pluriannuel. Que nenni ! La nouvelle génération du système d’exploitation de Microsoft promise par Satya Nadella est en approche. Et elle pourrait même s’appeler Windows 11. Rendez-vous le 24 juin prochain pour l’officialisation de la transformation du projet Sun Valley en Windows.

Huawei dévoile HarmonyOS prévu sur les futurs P50

HarmonyOS 2.0 a eu droit à une présentation officielle dans sa version adaptée aux smartphones. Huawei a détaillé plusieurs fonctionnalités de l’interface qu’on attend sur les futurs Huawei P50 et P50 Pro au design plutôt intrigant. Et la firme chinoise en a profité pour lister tous les appareils qui profiteront de son futur OS.

Voici Sam, l’assistant virtuel de Samsung

Samsung pourrait annoncer bientôt le remplaçant de Bixby. Sam, son nouveau nom, aurait l’apparence et la voix d’une femme, selon plusieurs leaks apparus sur Internet. On sait que le sud-coréen a également dans sa besace une autre solution d’assistant virtuel beaucoup plus réaliste nommée Neon et qu’on évoque aussi en approche.

Google Photos en illimité, c’est fini : nos alternatives

Depuis le 1er juin, Google a mis un terme au stockage en illimité de vos photos. Désormais, il faudra se restreindre à 15 Go pour l’ensemble des services Google liés à votre compte. Mais il existe des alternatives, gratuites et payantes, chez Google comme ailleurs. Voici nos conseils pour conserver vos photos selon vos besoins.

Le test : Nvidia Reflex

Nvidia Reflex est l’une des nouvelles technologies mises en avant par la marque américaine pour ses GeForce RTX 3000. Sur le papier, elle doit réduire au minimum la latence pour permettre aux joueurs d’être plus performants sur des jeux compétitifs. Nous l’avons mise à l’épreuve.

La vidéo de la semaine

