Google Workspace pour tous, Windows 11 à nu et Android 12 sans installation – L’essentiel de l’actu de la semaine

Google et Microsoft ont trusté les lumières de la scène tech cette semaine. Le premier a mis Workspace, sa suite de services entreprise, à disposition du grand public. Le second a vu Windows 11 fuiter avant sa présentation le 24 juin prochain. Enfin, Android 12 va faire le plein de nouveautés cet été.

Google Workspace : le nouveau Gmail sur web est disponible pour tous

Réservé initialement aux entreprises, Google Workspace (ex-G Suite) devient accessible à tous. Même les particuliers vont pouvoir profiter de ses fonctions et notamment Gmail qui subit un lifting pour l’occasion. On vous explique comment l’activer sur web et smartphone.

Windows 11 se confirme et on vous le dévoile

C’est le grand rendez-vous de la semaine à venir. Le 24 juin, le nouveau Windows fera son apparition. Il devrait selon toute vraisemblance se nommer Windows 11. Dès cette semaine, une fuite a laissé entrevoir la future interface. Alors nous avons pris le temps d’installer la possible future version et de faire le tour de ses nouveautés, notamment les nouveaux fonds d’écran ou encore la barre de tâches qui change un changement de taille.

Android 12 : des nouvelles fonctions sans avoir besoin d’installer l’OS

Android va déployer de nouvelles fonctions auprès de centaines de millions d’utilisateurs sans avoir à installer Android 12. Des fonctions pour Android Auto, Messages, emojis, Google Assistant et d’autres encore sont ainsi disponibles via les Play Services et certaines apps depuis le Play Store. Dès cet été, Google fera ainsi le plein de fonctions contre les tremblements de terre, pour Messages, les emoji ou le contrôle des apps. A noter aussi l’arrivée du double tap au dos du smartphone pour déclencher une action, une fonction déjà présente sur iOS 14.

Le test de la semaine : OnePlus Nord CE

Et un de plus chez OnePlus ! La firme chinoise, qui va bientôt fusionner avec son voisin Oppo pour donner naissance à Oplus, a lancé récemment le OnePlus Nord Core Edition. Une version allégée de son OnePlus Nord à moins de 300 euros avec quelques concessions sur le processeur notamment ou encore la photo moins efficace que sur son grand frère, mais tout à fait appréciable pour un milieu de gamme.