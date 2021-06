Avec Android 12, la double tape sur le dos du téléphone devient (enfin) concrète

Android 12 intègre une nouvelle fonctionnalité déjà déployée par iOS 14 : la possibilité de tapoter à deux reprises sur le dos de son téléphone pour déclencher une action que l’on peut préconfigurer.

Avec Android 12 Bêta 2, la prochaine version du système d’exploitation mobile de Google continue de révéler ses secrets. Récemment, on découvrait par exemple un panneau de raccourcis étoffé et encore plus pratique. La Bêta 2 a aussi été l’occasion de tester plus concrètement Material You et les nouvelles fonctionnalités liées à la confidentialité.

Comme le relève Android Authority, l’OS nous réserve d’autres surprises, parmi lesquelles une fonctionnalité déjà aperçue sur iOS 14 en 2020 : la double tape sur le dos du téléphone, baptisée « Back Tap » par la firme à la pomme et « Quick Tap » par le groupe de Mountain View.

Pour le moment réservé aux Pixel 5

Cette fonction avait déjà été aperçue dans une bêta d’Android 11 en février 2020, sans qu’elle ne devienne concrète avec la version stable. Xiaomi prépare lui aussi le terrain depuis presque un an déjà, mais Google pourrait lui griller la priorité.

Car le géant américain semble plus que déterminer à ajouter ce petit raccourci qui pourrait s’avérer bien pratique au quotidien. Pour le moment disponible sur le Pixel 5 uniquement — quelques Pixel 4a 5G y ont aussi accès — cette fonctionnalité s’est invitée dans les paramètres du téléphone, au sein de l’onglet « Gestes ».

En l’activant, il est alors possible d’effectuer un double tapotement sur le dos du téléphone pour que celui-ci réalise une action définie. Par défaut, l’appareil mobile effectue une capture d’écran. Mais d’autres scénarios peuvent être configurés selon vos besoins et vos envies :

Lancer Google Assistant ;

Lecture/Pause d’un contenu ;

Ouvrir le menu des applications récentes ;

Ouvrir une application spécifique ;

Ouvrir le panneau de notifications.

Il serait également intéressant de pouvoir allumer votre flash en deux petits coups de doigt. Mais pour l’heure, cette option n’a pas encore été ajoutée par Google, qui dispose encore de plusieurs mois devant lui pour peaufiner ce nouveau raccourci. Pour rappel, la Bêta 3 interviendra en juillet, suivie de la Bêta 4 en août et d’une version finale et stable en septembre.

On ne sait pas si cette nouveauté restera cantonnée à la gamme Pixel, ou si l’ensemble des appareils tournant sous Android 12 y auront aussi le droit.