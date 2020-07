MIUI 12 : Xiaomi aussi veut vous faire utiliser le double tap sur le dos des smartphones

MIUI 12 prépare le terrain pour l'arrivée d'une fonctionnalité double tap et même triple tap permettant d'activer certaines actions sur les smartphones qui recevront l'interface mise à jour.

Tout le monde veut nous faire tapoter sur le dos de nos smartphones pour accéder à certaines fonctionnalités. Google offre cette possibilité depuis assez longtemps sur les Pixel, tandis qu’une option similaire est également en test sur Android 11. En outre, Apple aussi s’y met sur iOS 14 pour renforcer l’accessibilité de son système.

À cette liste déjà relativement bien fournie, vous devriez pouvoir ajouter Xiaomi. En effet, un contributeur de XDA Developers est allé fouiller le code de l’interface MIUI 12 et, ce faisant, il a découvert quelques éléments prouvant que le constructeur chinois envisageait d’apporter le double tap, mais aussi le triple tap, sur le dos des smartphones qui seront mis à jour.

Des tapotements à paramétrer

Dans les captures d’écran réalisées, on peut voir que cette fonctionnalité de tapotement à l’arrière est proposée dans le menu « raccourcis de fonction » sur MIUI.

Ces gestes semblent pouvoir permettre, à la préférence de l’utilisateur, de faire un screenshot, d’allumer la lampe-torche, d’accéder aux paramètres rapides, d’abaisser le panneau des raccourcis ou encore d’ouvrir l’appareil photo.

On peut cependant penser que, dans sa version finalisée, cette option débloque aussi d’autres actions pour offrir encore plus de choix de personnalisation. Il ne reste plus qu’à savoir quand MIUI 12 accueillera officiellement ces double et triple tap au dos des smartphones.