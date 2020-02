Android 11 : tapotez le dos du smartphone pour lancer Google Assistant

Une fonctionnalité en test sur la Developer Preview 1 d'Android 11 permet de lancer Google Assistant avec un double appui sur le dos du Google Pixel.

La première Developer Preview d’Android 11 est d’ores et déjà disponible depuis quelque temps sur une poignée de smartphones. On peut ainsi découvrir quelles sont les nouvelles fonctionnalités en chantier pour améliorer l’expérience utilisateur. L’une d’entre elles, découverte par 9to5Google, est assez inattendue puisqu’elle invite à tapoter deux fois sur le dos d’un Google Pixel afin d’activer Google Assistant.

Si elle se concrétise dans la version finale d’Android 11, ce geste viendrait encore plus étoffer la liste des différentes manières de lancer l’assistant personnel. On peut déjà dire « OK Google » et, sur les Pixel, on peut aussi presser les bordures du smartphone.

Ladite option est développée sous le nom de code « Columbus » qui fait référence au pseudonyme du personnage principal du film Zombieland qui a pris l’habitude de tirer deux fois (« double tap ») sur les morts-vivants qu’il affronte.

Les équipes de 9to5Google ont carrément pu activer l’option sur leur Google Pixel 4 et en font la démonstration dans la vidéo ci-dessous.

Google Assistant dans la poche

Au-delà de ça, 9to5Google indique aussi avoir trouvé, dans le code de Colombus, des indices pointant vers le concept de « pocket tap » que l’on pourrait traduire par « appui dans la poche » en français. Ce ne sont que des spéculations, mais il n’est pas impossible que Google cherche une manière de pouvoir activer Google Assistant quand le Pixel est dans la poche. Dans certaines situations, cela pourrait se montrer pratique, mais on espère aussi que l’assistant ne se déclenchera pas au moindre contact.

Autre chose intéressante : la fonctionnalité issue de Colombus devrait être configurable. L’utilisateur pourrait donc librement attribuer ce geste à l’activation d’une autre option s’il le souhaite. Reste à savoir maintenant si ce projet verra effectivement le jour dans une prochaine bêta d’Android 11 ou dans la mouture finalisée. Aussi, on peut se demander si d’autres smartphones que ceux de la firme de Mountain View pourront en profiter.