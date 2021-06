Android 12 étoffe le panneau des raccourcis : Google Pay, Google Home, power menu

Avec Android 12 Beta 2 sur les Google Pixel, le panneau des raccourcis accueillent de nouvelles fonctions permettant de contrôler Google Pay, les appareils connectés à Google Home et le power menu.

Android 12 Beta 2 s’est tout récemment rendu disponible sur les smartphones Google Pixel compatibles. Plusieurs nouveautés accompagnent cette nouvelle version, de quoi donner un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblera la mouture finale de l’OS mobile.

Le panneau des raccourcis a notamment eu droit à quelques ajouts, notamment au niveau de la tuile « Internet » permettant de contrôler les connexions au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd’hui concerne d’autres fonctions : Google Pay, Google Home et le bouton d’alimentation.

Un bouton pour le bouton d’alimentation

Commençons par le dernier point évoqué, le bouton d’alimentation. Avec Android 12, vous pouvez faire en sorte qu’un appui long sur cette touche physique active Google Assistant (si jamais la pléthore d’autre manière d’appeler l’assistant vocal ne vous suffit pas). Ainsi, pour ne pas que vous vous retrouviez sans possibilité de simplement éteindre ou redémarrer votre smartphone, le panneau des raccourcis accueille une nouvelle touche pour ça.

Vers le bas du panneau, à côté des touches pour aller dans les paramètres et celle qui permet de modifier l’organisation des tuiles, vous trouverez un bouton qui vous amènera vers le « power menu ». Celui-ci n’affiche d’ailleurs plus les raccourcis vers Google Pay et le contrôle des appareils connectés.

Wallet et Commande des appareils connectés

Ces deux éléments (Wallet et Commande des appareils connectés) se retrouvent en effet directement dans le panneau des raccourcis pour que vous les ayez toujours à porter de vue, pas besoin de vous rendre dans le fameux power menu.

Dans le cas de Wallet, notez que votre moyen de paiement préféré s’affichera en petit dans la tuile. la Commande des appareils connectés vous permettra de contrôler en de simples gestes vos produits domotiques reliés à Google Home. Rappelons que des changements peuvent encore intervenir d’ici la version finale d’Android 12. Toutefois, cette bêta 2 semble s’en approcher grandement.