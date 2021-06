Le nouveau Gmail disponible, Windows 10 a une date de fin et l’écran du Galaxy S22 rétrécit – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 15 juin : Gmail évolue et rend disponible Workspace, Microsoft annonce la fin de Windows 10 pour 2025, et le Samsung Galaxy S22 devrait être plus petit que celui du S21. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’interface Gmail des pros pour tout le monde

Depuis octobre 2020, l’interface Google Workspace était l’apanage du monde du travail. C’est désormais terminé, et tous les utilisateurs peuvent désormais en profiter. Sur Gmail, vous verrez ainsi votre interface se transformer sur la colonne de gauche pour accueillir les fonctions « Discussions », « Salons » et « Visioconférences ».

Microsoft prévoit de gérer le support de Windows 10 jusqu’en 2025

On le sait désormais, le vœu de Microsoft de ne plus proposer de nouvelles versions de son OS à partir de Windows 10 a pris fin, alors que la firme créée par Bill Gates s’apprête à dévoiler une nouvelle version de Windows. Tout un symbole, avant même que la présentation du nouvel OS ne se tienne, une page officielle du géant américain indique d’ores et déjà que Windows 10 « prendra sa retraite » le 14 octobre 2025.

Les écrans du Galaxy S22 devraient viser plus petit

À une époque, il était coutume de dire que les écrans de smartphones devenaient de plus en plus grands. Samsung semble vouloir faire mentir l’adage, puisque des rumeurs laissent entendre que la taille de ses Galaxy S22 opterait pour une taille d’écran légèrement plus petite que celle des S21.

