Forfaits 4G : entre 100 et 200 Go pour des prix canons chez RED et B&YOU

C'est la période des promotions sur les forfaits 4G et deux des plus gros acteurs dans le domaine des opérateurs virtuels proposent leurs deals sur des forfaits allant de 100 à 200 Go entre 12 et 15 euros par mois.

Avec l’été, la saison des promotions sur les forfaits mobiles est lancée. Cette fois-ci ce sont RED by SFR et B&YOU qui lâchent leurs meilleurs deals sur leurs forfaits de 100 et de 200 Go. Ces offres sont limitées jusqu’au 25 juin 2021 et sont toujours sans engagement.

Les caractéristiques des forfaits RED et B&YOU

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 200 Go en France et entre 15 et 20 Go en Europe

Sans engagement, résiliable à tout moment

Jusqu’au 25 juin 2021, vous pouvez profiter du forfait 4G BIG RED 100 Go à 12 euros par mois. Le forfait 200 Go est quant à lui propose à seulement 15 euros par mois. Les prix restent fixes et n’évoluent pas, même au bout d’un an.

L’offre B&YOU vous permet d’obtenir un forfait 4G de 100 Go à 12 euros par mois ou un autre de 200 Go à 15 euros par mois. Là encore, ces offres sont valables jusqu’au 25 juin et ne changent pas de prix après quelques mis ou un an.

Les forfaits BIG RED et Very B&YOU sont en série limitée jusqu’à vendredi prochain. Dans les deux cas, ils donnent accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. C’est aussi le cas depuis l’Europe et les DOM vers la France.

Ces offres misent sur le volume important de data, entre 100 et 200 Go. Ce montant répond parfaitement à une utilisation poussée de données mobiles ou simplement dans le cas d’un partage de connexion à domicile via une box 4G ou entre amis/ famille. Avec une enveloppe aussi importante, pas de crainte de se voir limité dans son utilisation des services de vidéo en streaming comme Netflix ou Prime Video. Il est même possible de profiter du cloud gaming de façon confortable.

Des différences de quelques Go depuis l’Europe et les DOM.

Dans le cas de RED, le forfait 100 Go donne accès à une enveloppe de 8 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Ce montant s’élève à 15 Go dans le cas du forfait 200 Go.

Du côté de B&YOU, vous aurez droit à 15 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM via le forfait 100 Go. Et pas moins de 20 Go sont réservés dans ce cas pour le forfait 200 Go.

Dans les deux cas, que ce soit en France, dans les DOM ou à l’étranger, si vous consommez la totalité des données, vous aurez la possibilité de souscrire à des recharges de data.

Est-il possible de conserver son numéro ?

C’est bien évidemment possible et gratuit ! Quel que soit le forfait choisi, il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM donnera lieu à un coût supplémentaire de 10 euros.

