Android 12 : nouveau bug sur Google Duo, un correctif est en chemin

Certains utilisateurs de l'application d'appels vidéo Google Duo rencontrent un important bug audio lors de communications sous Android 12. Le géant du web planche déjà sur la résolution du problème.

Android 12 est déployé progressivement sur les smartphones les plus récents depuis l’automne 2021. Les Pixel de Google ont bien entendu été les premiers à recevoir cette mise à jour très attendue. Néanmoins, la firme de Mountain View fait régulièrement face à des bugs et autres désagréments, notamment au niveau de la compatibilité des applications. Certaines peuvent en effet rencontrer quelques soucis de fonctionnement, et ce même s’il s’agit d’applis développées par Google. C’est, semble-t-il le cas de Google Duo, l’application d’appels vidéo made in Google.

Un bug audio lors d’appels sur Google Duo

Sur certains appareils tournant sous Android 12, l’app Google Duo aurait donc quelques bugs à l’utilisation. En répondant à des appels, quelques utilisateurs ne recevraient tout simplement pas le son, étant alors incapables d’entendre leur interlocuteur. Google prend apparemment le souci au sérieux puisqu’un community manager de la société a ainsi publié un message à ce sujet sur le forum d’assistance :

Nous avons découvert que des utilisateurs d’appareils Android 12 n’entendent parfois pas le son lorsqu’ils répondent à un appel Duo à partir d’une notification d’appel entrant. Nous travaillons sur un correctif, mais en attendant, une solution alternative consiste à réitérer l’appel, mais en ouvrant votre application Duo pour pouvoir répondre à l’appel depuis l’application plutôt que via l’alerte de notification.

Ce bug audio parait cependant plutôt rare, puisque peu de plaintes ont été recensées sur les différents forums officiels. Google continuer à travailler activement sur son application Duo, malgré la rumeur qui voulait que la firme comptait abandonner Duo au profit de Meet. L’application d’appel vidéo a notamment reçu un design Material You, la prise en charge des couleurs dynamiques ou encore un remaniement de l’écran d’accueil.

