Android 13 n’essaie pas de cacher son joli nom de code « Tiramisu »

Alors que Google a officiellement présenté la Developer Preview 1 d'Android 13, le surnom sucré "Tiramisu" revient sur le devant de la scène dans cette pré-version.

Des années après l’abandon des terminologies de noms de desserts, Android ferait presque marche arrière avec Tiramisu. On savait depuis longtemps qu’Android 13 circulait sous le petit nom de « Tiramisu » dans les bureaux de Google. Mais il semblerait que ce surnom ne soit pas qu’utilisé en interne et s’afficherait plus officiellement. La prise en main de la Developer Preview 1 d’Android 13 a bien confirmé que son nom de code était celui du célèbre dessert italien au café et au mascarpone.

Un tiramisu pour Android 13

9to5Google a creusé un peu dans les paramètres de la Developer Preview d’Android 13 et y a repéré la mention du nom « Tiramisu ». En effet, dans le menu « À propos du téléphone », sous « Version d’Android », c’est bien le nom du dessert qui est affiché. Habituellement, cette ligne indique soit le nom officiel de la version Android, soit une lettre. Par exemple, les aperçus d’Android 12 utilisaient la lettre « S ».

Android 9 fut la dernière version de l’OS de Google à être désignée officiellement et publiquement sous un nom de dessert (« Pie », tarte). Après elle, les autres versions s’étaient bien vues affublées de nom de code, mais uniquement en interne : « Quince Pie » (tarte aux coings) pour Android 10, « Red Velvet Cake » (gâteau rouge velours) pour Android 11, et enfin « Snow Cone » (granité) pour Android 12. Ces noms de code permettent principalement aux équipes d’échanger de façon plus confidentielle sur les nouvelles versions en développement.

Android 13 commence en tout cas à se dévoiler plus en détail pour les développeurs, avant la publication d’une bêta plus ouverte. Celles et ceux qui ont choisi d’installer cette première version ont pu avoir un aperçu des différentes fonctionnalités, dont une personnalisation toujours plus poussée, plus de confidentialité ou encore un volet de paramètres rapides revu amélioré.

