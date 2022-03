Android 13 permettra de ralentir votre connexion pour la bonne cause

Google travaille sur un outil intéressant attendu pour Android 13. Ce dernier permettra aux développeurs de tester plus facilement le comportement de leurs applications lorsqu'elles sont, par exemple, confrontées à une faible vitesse de connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Développer une application c’est aussi s’assurer qu’elle sera capable de fonctionner convenablement dans des situations de connectivité peu propices. Pour permettre aux développeurs de tester plus facilement le comportement de leurs applications avec des vitesses de connexion limitées, réduites ou simplement passables, Google travaille sur un outil dédié qu’il prévoit visiblement d’ajouter à Android 13.

Plus précisément, on apprend du blog Esper, dont les propos nous sont relayés par Android Police, que Google a ajouté du code aux APIs de connectivité réseau d’Android pour permettre aux développeurs de limiter manuellement la bande passante sur la prochaine version de l’OS. Ce bridage manuel peut être opéré pour la connectivité Wi-Fi ou cellulaire, de quoi permettre des tests précis. Parfait pour simuler des contextes de connectivité plus ou moins délicats.

Une fonctionnalité indisponible sur certains appareils ?

Il semble toutefois que cette nouveauté sera réservée à certains appareils seulement, ceux équipés d’un kernel disposant d’options de configuration spécifiques, notamment CONFIG_NET_SCHED et CONFIG_NET_SCH_INGRESS, nous dit Android Police. Ce ne serait pas la première fois qu’Android 13 réserve des fonctions à certains appareils seulement (c’est par exemple le cas avec l’ajustement de la luminosité sur la lampe-torche), mais dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, cette compatibilité limitée ne touchera pas l’utilisateur final : seuls les développeurs seront concernés et devront s’équiper d’un mobile compatible pour réaliser leurs tests.

Notons quoi qu’il en soit que cet ajout aux APIs de connectivité réseau d’Android n’est pas encore fonctionnel dans la version actuelle d’Android 13. Des indices laissent par contre entendre que Google pourrait l’activer avec la première bêta complète d’Android 13, attendue le mois prochain. Les développeurs intéressés devront donc prendre leur mal en patience encore quelques semaines.

Pour les autres, il est toujours possible d’essayer l’Android 13 Developer Preview 2. Nous vous expliquons ici comment l’installer sur votre appareil.

