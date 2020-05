Votre téléviseur Android TV pourra bientôt servir d’enceinte connectée

Attendue dans les prochaines semaines, une nouvelle mise à jour du système de diffusion Chromecast permettra bientôt de jumeler votre téléviseur Android TV à un groupe d'enceintes connectées pour lancer, partout dans la maison, la lecture de contenus audio en simultanée.

Lancer un podcast ou son morceau préféré sur l’ensemble des enceintes connectées installées à la maison, mais aussi sur un téléviseur Android TV — et le tout en simultanée. C’est ce que va proposer Google au travers d’une mise à jour prochaine de son système de diffusion Chromecast. Un projet qui fait office de réponse positive aux demandes insistantes de nombreux utilisateurs, mais qui permet aussi à Google de préparer le terrain pour l’arrivée sur le marché d’une nouvelle version de son Chromecast Ultra, qui intégrera Android TV et devrait être accompagné selon 9to5Google d’une télécommande… elle aussi réclamée depuis un certain temps.

Une fonctionnalité également disponible pour les box Android TV

Au-delà des téléviseurs Android TV, les boîtiers compatibles avec le dispositif de télévision connectée de Google sont également concernés par cette nouveauté, qui leur permettra d’être eux aussi intégrés à un groupe d’enceintes. Pour l’utilisateur, un simple clic sur son smartphone suffira pour lancer du contenu sur l’ensemble des appareils d’un groupe, afin d’étendre la diffusion en multiroom, par exemple.

Activer dès maintenant cette nouveauté sur votre téléviseur ou votre box Android TV nécessite toutefois une manipulation particulière. Phase de test oblige, il faut en effet ajouter l’appareil concerné au programme de test de Google en accédant à ses paramètres depuis l’application Google Home. Une inscription au bêta-test sera aussi nécessaire, précisent nos confrères de Clubic. L’appareil devra alors redémarrer avant de pouvoir être ajouté manuellement à un groupe d’enceintes.

La méthode a déjà permis à 9to5Google d’ajouter une Nvidia Shield TV et une AirTV Mini à un groupe de diffusion, mais il va sans dire que d’autres boîtiers Android TV seront à terme compatibles. Cette nouvelle fonctionnalité devrait enfin débarquer officiellement et surtout nativement d’ici quelques semaines sur Android TV… et pour l’ensemble des utilisateurs.