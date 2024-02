Android Auto : il nous faut cette application météo ultra pratique en Europe

Android Auto ne cesse de se bonifier avec le temps. Le système de duplication de votre smartphone Android sur l'écran de votre voiture vient de s'enrichir d'une nouvelle application aux États-Unis dénommée "MyRadar", au nom peut-être un peu trompeur. Il s'agit d'une application météo, qui peut fournir une navigation prenant en compte les intempéries.

Android Auto fait partie de ces choses qu’il est difficile d’oublier une fois qu’on y a goûté. En dupliquant les applications de son smartphone Android sur l’écran de sa voiture, on peut accéder à nos applications musicales (Spotify ou Deezer, par exemple) ou de navigation (Google Maps ou Waze, pour les plus connues) directement sur grand écran.

Le système ne cesse de se bonifier : après les annonces de l’arrivée d’un planificateur d’itinéraire pour voitures électriques ou de pouvoir retrouver sa place de parking, une nouvelle application vient de débarquer aux États-Unis. Elle s’appelle « MyRadar », mais ce n’est probablement pas ce à quoi vous pensez.

Une application… météorologique

Alors, non, cette app ne permet pas de détecter les radars de contrôle de la vitesse utilisés par la police – c’est de toute manière illégale dans de nombreux pays, dont la France. Non, MyRadar est une application météorologique, et qui arrive sur Android Auto avec un système de navigation, dénommé « RouteCast ».

Quel est le rapport, vous demandez-vous ? L’application a expliqué son raisonnement à 9to5Google : « Avec RouteCast, les temps de trajet sont calculés, en prenant en compte les conditions prévues sur le chemin ». Quinze variables atmosphériques sont étudiées, auxquelles viennent s’ajouter la température de la route ou des alertes de vent.

« Des mises à jour des prévisions sont générées toutes les 15 minutes pour chaque point, segment d’itinéraire ou localisation GPS du véhicule connecté pour une couverture complète du continent américain », ajoute-t-elle, avant de préciser que « la fonction Horaires de MyRadar fournit également une heure de départ optimale en fonction de la météo prévue le long de l’itinéraire ».

Deux bémols

Une solution manifestement très complète, mais qui vient avec deux inconvénients majeurs. Le premier, c’est que l’accès à RouteCast est manifestement payant, sous la forme d’un abonnement – ce qui n’est pas si étonnant que ça, vu le nombre de datas et de moyens mis en place pour les prélever.

Le second nous concerne, petits français et petites françaises : l’application MyRadar n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment. Il faudra donc probablement faire sans, tandis que nos amis américains pourront bientôt en profiter via Android Automotive, le système d’OS Google natif, ne nécessitant donc pas d’appairer un téléphone, pour les voitures équipées.