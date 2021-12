Android TV 12 arrive avec ses multiples nouveautés, mais pas partout

Après les smartphones, les TV. Android 12 est officiellement lancé dans sa version Android TV et Google TV. Cette mise à jour arrive avec quelques ajouts notables, comme des améliorations de la lecture multimédia, une meilleure confidentialité ou encore la prise en charge de la 4K sur l'accueil et du HDMI CEC 2.0. Mais ce ne sera pas pour tout le monde.

Vous l’attendiez, Android TV 12 est enfin là, inspiré des apports d’Android 12. Son lancement a été annoncé un peu en catimini sur le site des développeurs de Google, a repéré un utilisateur sur Twitter.

Parmi les nouveautés, on trouve de nombreuses améliorations concernant la lecture multimédia avec une modulation du taux de rafraîchissement adapté au contenu, les formats HDR et le son surround ajustés. Android TV 12 apporte aussi la prise en charge du HDMI CEC 2.0, un Tuner HAL 1.1 plus performant et mieux sécurisé.

Quid des Chromecast ?

L’interface utilisateur est aussi au cœur des nouveautés avec la prise en charge du rendu 4K sur l’accueil, des paramètres d’accessibilité pour ajuster la taille de la police ou encore l’ajout d’un flou en arrière-plan possible. Google indique aussi qu’un gros effort a été fait au niveau de la sécurité et de la confidentialité de l’appareil, sur la lancée du nouvel OS d’Android pour smartphones et tablettes.

Cela concernera notamment l’indication plus précise de l’utilisation en cours du micro et éventuellement d’une caméra à l’aide d’une pastille verte affichée dans un coin. Sous Android TV et Google TV, il sera désormais possible de bloquer facilement l’un et/ou l’autre pour votre système tout entier. Chaque application qui en aura besoin devra faire une demande de déverrouillage.

Pour le moment, bien qu’il s’agisse visiblement d’une version officielle, Android TV 12 n’est disponible que sur les appareils Android TV de bêtatest ADT-3 par le biais d’une mise à jour OTA ou de manière manuelle. Reste désormais aux fabricants à les déployer par la suite.

De l’aveu même du blogpost de Google, les clés Chromecast et autres Chromecast avec Google TV ne sont pour le moment pas concernés. Pourtant les premières tournent encore sous Android TV 10 et auraient besoin d’un coup de frais. Interrogée sur le sujet par 9to5Google, la firme n’a pas répondu sur le sujet.

