4 applications mobiles pour votre séjour à la montagne

Préparez-vous à dévaler les pentes avec style lors de votre prochain séjour au ski grâce à ces 4 applications mobiles incontournables.

Vos vacances d’hiver sont planifiées et vous avez décidé d’aller à la montagne. Pour vous aider à simplifier votre séjour et vos activités, voici quatre applications qu’il vous faut télécharger et installer sur votre smartphone (Android ou iPhone). Informations sur la station et les pistes, météo, performances sportives ou application éducative et interactive sur les sommets enneigés, vous trouverez tout ce qu’il faut pour votre séjour au ski.

skiinfo : des infos sur des milliers de stations de ski

Skiinfo est une application et un service en ligne dédiés aux passionnés des sports de neige, qui offre une multitude d’informations sur plus de 2 000 stations de ski dans le monde. Disponible sur navigateur web ainsi que sur iOS et Android, Skiinfo utilise la localisation GPS pour fournir des données spécifiques, telles que les stations les plus proches, les bulletins météo, les chutes de neige récentes, et des images en temps réel des stations.

En tant qu’outil informatif, l’application propose des plans de pistes, des informations sur les remontées ouvertes, les forfaits disponibles, et permet aux utilisateurs de suivre et comparer les stations. Les fonctionnalités pratiques incluent l’accès à plus de 3 000 webcams, la personnalisation des alertes de poudreuse, et la possibilité de télécharger des plans de pistes pour une consultation hors ligne. Skiinfo est gratuit, facile à utiliser, et disponible en français.

Skiif : pour vous guider sur les pistes

Skiif est une application mobile conçue pour simplifier la navigation dans les stations de ski. L’application est pour l’instant cantonnée au Domaine des trois vallées (Courchevel, Méribel, Val Thorens, Les Menuires, Brides-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, Orelle), mais il est prévu d’ajouter 160 autres stations. Destinée aux skieurs de tous niveaux, Skiif va au-delà de la simple cartographie, permettant la création d’itinéraires personnalisés, la sélection de pistes en fonction du niveau de compétence et la personnalisation en évitant certaines pistes ou remontées mécaniques.

L’application propose des fonctionnalités pratiques telles que des notifications intelligentes et un guidage audio, évitant ainsi de devoir sortir le téléphone pour se déplacer. Skiif favorise également la collaboration entre skieurs en permettant le partage en temps réel d’informations, la planification de rencontres avec des amis, et la localisation facile de restaurants, hôtels, bars, magasins et toilettes. Gratuite sur iOS et Android, l’application encourage la création de profils pour une participation communautaire.

Suivi de ski : pour les sportifs

Pour les amateurs de ski alpin et de snowboard, Suivi de Ski est une solution complète pour mesurer et suivre les performances hivernales. Enregistrant des statistiques détaillées telles que la vitesse maximale, la distance parcourue en descente et en remontées mécaniques, la durée de ski, et les moments de repos, l’application vise à permettre aux utilisateurs de mieux apprécier leurs progrès. La fonction de partage intégrée permet aux skieurs de partager leurs données avec des amis.

Suivi de Ski offre par ailleurs des fonctionnalités de marquage des pistes sur la carte, d’orientation, de recherche d’itinéraires, et de communication avec des amis. L’application, disponible gratuitement sur iOS et Android, est conviviale, avec une interface intuitive et un tableau de bord accessible. L’utilisation ne nécessite pas de connexion constante, tant que le GPS est activé pour suivre et enregistrer les données d’activité.

PeakFinder : pour découvrir les sommets

PeakFinder est une application essentielle pour les aventuriers et passionnés de randonnée ou de ski. Elle permet d’identifier les montagnes environnantes rien qu’en passant votre smartphone sur le paysage environnant. Que vous soyez en randonnée dans les Alpes, en séjour ski dans les Pyrénées, ou simplement en passage dans le Massif central, PeakFinder sera votre compagnon idéal.

Couvrant plus de 350 000 sommets, de la cordillère des Andes à l’Himalaya, en passant par les sommets européens et africains, PeakFinder utilise la réalité augmentée pour afficher instantanément et à 360°, les noms des montagnes que vous observez. Il vous suffit de lever votre smartphone pour obtenir des informations détaillées sur les sommets qui vous entourent.

