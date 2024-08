Apple Music et YouTube Music : le transfert de playlists désormais possible

Une nouvelle fonctionnalité permet de transférer les listes de lecture de Apple Music vers YouTube Music et inversement, offrant une plus grande flexibilité dans la gestion des bibliothèques musicales.

L’application Apple Music sur smartphone // Source : Brett Jordan – Unsplash

Les amateurs de musique en streaming peuvent désormais se réjouir d’une avancée significative dans la portabilité de leurs contenus. Apple a récemment introduit une fonctionnalité permettant le transfert bidirectionnel des playlists entre son service Apple Music et YouTube Music de Google. Cette nouveauté marque une étape importante dans l’interopérabilité des plateformes de streaming musical, offrant une plus grande liberté dans la gestion des collections musicales.

Le transfert des playlists s’effectue via deux voies principales : la page Données et confidentialité d’Apple pour les transferts vers YouTube Music, et Google Takeout pour les transferts vers Apple Music. Cette procédure, bien que relativement simple, présente malgré tout certaines restrictions. Ainsi, seules les playlists créées par l’utilisateur, y compris les listes collaboratives, sont éligibles au transfert.

En revanche, les playlists partagées non collaboratives, les playlists organisées et les dossiers ne peuvent pas être transférés. De plus, les podcasts, livres audio et fichiers audio personnels sont aussi exclus de cette fonctionnalité.

Le temps nécessaire pour compléter le transfert peut varier considérablement, allant de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction du volume de contenu à transférer. Il est important de souligner que ce processus ne supprime pas les playlists originales du service initial, garantissant ainsi la préservation des données de l’utilisateur.

Conditions requises et considérations pratiques

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut disposer d’un abonnement actif à Apple Music ou iTunes Match, ainsi que d’un compte YouTube Music. Un autre aspect à prendre en compte est la disponibilité des morceaux sur le service de streaming audio destination. En effet, certains titres présents dans une playlist pourraient ne pas être disponibles sur l’autre plateforme, ce qui pourrait entraîner des lacunes dans les listes transférées.

L’introduction de cette fonctionnalité de transfert représente un pas en avant dans l’écosystème du streaming musical. Elle répond à une demande croissante des utilisateurs pour une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs contenus musicaux à travers différentes plateformes.

Bientôt des transferts possibles avec Spotify ?

Cependant, il est à noter que cette possibilité de transfert reste limitée à Apple Music et YouTube Music. À l’heure actuelle, il n’existe pas de solution officielle pour transférer des playlists vers ou depuis d’autres services populaires tels que Spotify. Cette limitation souligne les défis persistants en matière d’interopérabilité dans l’industrie du streaming musical. L’initiative d’Apple et Google ouvre la voie à de potentielles collaborations futures entre différents acteurs du secteur. Elle pourrait encourager d’autres services de streaming à développer des fonctionnalités similaires, favorisant ainsi une plus grande liberté de choix pour les consommateurs.

En outre, cette évolution pourrait également stimuler la portabilité des données musicales. On peut ainsi imaginer que dans un futur proche, il soit possible de transférer non seulement les playlists, mais aussi d’autres éléments des bibliothèques musicale entre différentes plateformes.

