Application réveil : les meilleures alarmes Android et iPhone pour bien se réveiller

Si vous en avez marre de votre réveil classique qui diffuse trois chansons différentes toutes les deux minutes, vous pouvez toujours vous tourner vers des alternatives plus originales qui correspondront peut-être mieux à vos attentes. Voici notre sélection des applications réveil à connaître sur Android et iPhone.

C’est un incontournable sur chaque smartphone : un système de réveil est nativement installé, et se trouve bien souvent dans l’application Horloge. Cette fonction apporte tout ce qu’il y a de plus classique pour vous extirper de votre sommeil… parfois avec difficulté. Heureusement, une pléthore d’applications réveil sont disponibles sur les boutiques : en voici une sélection.

AMdroid AlarmClock, l’application réveil simple et complète

L’application AMdroid AlarmClock fait partie des classiques. Cette application ne révolutionne pas le genre, mais est à la fois complète et facile à utiliser. Vous avez la possibilité de télécharger ou d’ajouter des jours fériés pendant lesquels aucune alarme ne sonnera, mais aussi de suivre votre durée de sommeil et d’ajouter et de gérer plusieurs profils. Un mode clair, sombre et nuit sont même disponibles.

AMdroid Réveil matin + Musique Télécharger gratuitement

Alarmy, pour vous forcer à vous réveiller

Il faut savoir qu’Alarmy n’est pas une application réveil comme les autres. Très populaire sur les stores, cette application vous force à réaliser certaines tâches lorsque votre réveil se met à sonner. Il faudra coûte que coûte terminer la tâche demandée, comme un petit problème mathématique, pour stopper la sonnerie. Notons aussi une interface facile à prendre en main histoire de peaufiner l’expérience utilisateur. Vous pouvez lire notre prise en main pour en apprendre davantage sur ce service.

Alarmy (Sleep If U Can) Télécharger gratuitement

Réveil (Timy Alarm Clock), pour un réveil tout mignon

Avec Réveil (Timy Alarm Clock) vous aurez affaire à une application assez ludique. Choisissez votre avatar (fusée, crocodile, requin, poussin, renard, lapin), définissez une difficulté (facile, intermédiaire, difficile), les jours et le volume sonore. Lorsque l’alarme retentira, un petit jeu doit être résolu pour éteindre le réveil. Pour l’avatar de la fusée, il faut par exemple faire atterrir l’engin spatial tout en douceur pour ne pas qu’il s’écrase. Contient quelques publicités.

Réveil Télécharger gratuitement

Sleep Cycle, pour se réveiller lors d’un cycle léger

L’app Sleep Cycle se targue de pouvoir vous réveiller au moment le plus opportun, à savoir durant une phase de sommeil léger. Pour ce faire, l’application accède au microphone de votre téléphone pour analyser vos mouvements (ignore les ronflements et bruits de ventilateur) et vous réveiller dans les 10, 25, 20, 30 ou 45 minutes avant la sonnerie. Des sons apaisants sont disponibles pour aider à s’endormir. Belle interface, certaines fonctionnalités sont payantes.

Sleep Cycle: Sleep Recorder Télécharger gratuitement

Mornify, pour se réveiller avec sa musique préférée

Quoi de mieux que d’émerger avec sa musique favorite dans les oreilles ? C’est exactement ce que propose Mornify, qui vous donne accès à une large bibliothèque de morceaux que vous pouvez ensuite configurer avec tel ou tel réveil. Des catégories Moods, Humeurs, Top chansons, Top albums et Top artistes vous aident à choisir. Un onglet de recherche est même disponible pour affiner votre choix.

Mornify - Musique au réveil Télécharger gratuitement

Early Bird Alarm Clock, le réveil pratique

Enfin, Early Bird Alarm Clock est apprécié pour ses multiples avantages : l’application est très complète et peut être configurée avec des thèmes colorés qui correspondront à vos goûts. Surtout, lorsque le réveil sonne, l’interface affiche la météo, la température, l’heure et votre agenda de la journée. L’heure est même indiquée à voix haute.

Early Bird Alarm Clock Télécharger gratuitement

Réveil Parlant Plus, musique, radio ou fichier audio, tout est bon pour vous réveiller

Réveil Parlant Plus est une application Android gratuite qui vous donne la liberté de personnaliser votre réveil comme bon vous semble. Que vous soyez un amateur de musique qui souhaite se réveiller en douceur au son de sa mélodie préférée, ou que vous préfériez le dynamisme d’une station radio, toutes les options sont à votre disposition. Vous avez la possibilité de configurer une sonnerie classique, une sélection musicale, une liste de lecture, une station de radio en ligne, voire même un fichier audio personnalisé, tel qu’un message parlé sur mesure.

Réveil Parlant Plus Télécharger gratuitement

Sleepwave, pour un réveil en douceur

Sleepwave est un réveil intelligent qui va plus loin en proposant aussi des fonctionnalités de suivi de sommeil et de détente avant le coucher. Cette application pour Android et iOS englobe ainsi toutes les phases de sommeil, de l’endormissement au réveil. Pour vous endormir, un wavescape affiche des ondulations relaxantes tandis que votre sommeil est analysé en fonction de vos mouvements pendant la nuit. Et au réveil, des sons doux vous tirent progressivement de votre sommeil, évitant ainsi les sonneries brutales et fortes. Sleepwave est un allié précieux pour tous ceux qui comprennent que le sommeil est un élément primordial au quotidien à ne pas négliger.

Sleepwave : Réveil en douceur Télécharger gratuitement

Loud Alarm Clock, pour des sonneries fortes et puissantes

Pour ceux qui, au contraire, ont plutôt du mal à émerger le matin, Loud Alarm Clock est plus recommandé. Exit les réveils en douceur ! Avec cette application pour Android et iOS, vous êtes sûr de ne pas rater votre métro ou le premier rendez-vous de la journée, grâce à des sonneries fortes et puissantes, accompagnées de voix amusantes de personnages connus pour vous inciter à vous lever. Parmi les fonctionnalités de Loud Alarm Clock, on retrouve des outils pour personnaliser votre sonnerie, afficher la météo de votre région ou même la possibilité de changer de sonnerie tous les jours pour ne pas vous y habituer.

Loud Alarm Clock Télécharger gratuitement

AlarmMon, un mini-jeu pour désactiver l’alarme

AlarmMon va aussi tenter de vous réveiller avec des sonneries de plus en plus fortes, mais la particularité de cette application, c’est qu’il vous faudra réussir un mini-jeu pour désactiver l’alarme. Tant que vous ne vous serez pas réveillé pour activer votre cerveau et faire le jeu, la sonnerie continuera de retentir, de plus en plus fort de surcroit. L’utilisateur peut choisir la sonnerie et le mini-jeu, afficher la météo locale ou même profiter d’une “mini-alarme” pour vos rappels de médicaments par exemple.

AlarmMon Télécharger gratuitement